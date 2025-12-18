O Interactive Brokers reformulou o aplicativo IBKR GlobalTrader para uma negociação móvel mais simples e inteligente

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje o lançamento de seu aplicativo móvel IBKR GlobalTrader reformulado. A plataforma de negociação atualizada reflete o compromisso da empresa em fornecer ferramentas intuitivas e acessíveis para investidores de todos os níveis de experiência.

A nova versão oferece uma interface mais rápida e poderosa com novos recursos, incluindo acesso integrado a contratos de previsão, resumos de notícias gerados por IA e uma seção Explorar reformulada que ajuda os investidores a identificar oportunidades nos mercados globais. Os investidores podem negociar ações, ETFs, opções, acessar criptomoedas e muito mais – tudo a partir de um aplicativo móvel otimizado.

O IBKR GlobalTrader complementa o IBKR Mobile, a principal plataforma de negociação móvel da empresa, oferecendo uma experiência simplificada para usuários que valorizam a simplicidade. O novo design aprimora a usabilidade, mantendo o alcance global e a capacidade de negociação pelos quais a Interactive Brokers é conhecida.

“Criamos o IBKR GlobalTrader como um complemento simplificado ao nosso carro-chefe, o IBKR Mobile, trazendo o poder de nossas ferramentas de negociação abrangentes para uma experiência mais simples e intuitiva”, disse Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. “O aplicativo facilita a negociação em mercados globais para investidores iniciantes que podem ser novos em nossa plataforma, tudo em um só lugar. Nossos corretores parceiros já o adotaram, reconhecendo como ele simplifica o investimento global para seus clientes.”

Novidades no IBKR GlobalTrader

Acesso a contratos de previsão

Negociação de contratos de previsão diretamente no aplicativo com uma interface atualizada e fácil de usar

Listas de observação aprimoradas e gestão de portfólio

Monitoramento de mudanças intradiárias com gráficos de faísca

Acesso ao histórico de pedidos, ferramentas de financiamento e controles de pressionamento longo em um só lugar

Identificação de investimentos

Descubra tendências através da página Explorar reformulada, que destaca instrumentos e mercados relacionados para revelar possíveis novas oportunidades

Utilize os Temas de Investimento, que simplificam a pesquisa ao conectar empresas, produtos, concorrentes e regiões em todo o universo do S&P 1500

Consulte resumos de notícias gerados por IA nas páginas Explore e Quote Details

Ticket de Pedido Simplificado

Use a nova visualização de pedidos "Focused" passo a passo.

Mude para o ticket avançado quando precisar de mais controle

O aplicativo IBKR GlobalTrader, totalmente reformulado, já está disponível para dispositivos iOS e Android. Ele já apresenta forte aceitação inicial entre corretores introdutores e investidores que buscam uma experiência de negociação mais ágil. Melhorias adicionais serão lançadas em atualizações futuras.

A disponibilidade do produto pode variar dependendo do país de residência e da filial da Interactive Brokers.

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

O Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do S&P 500. Suas afiliadas fornecem execução automatizada de operações e custódia de valores mobiliários, commodities, câmbio e contratos futuros 24 horas por dia, em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes de todas as partes do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de trading proprietário, consultores financeiros e introducing brokers (corretores intermediários). Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma singularmente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento. Buscamos fornecer aos clientes preços de execução vantajosos, ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, todos com custos baixos ou nulos, posicionando-os para alcançar retornos superiores sobre seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma das principais corretoras, recebendo múltiplos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

Interactive Brokers Group, Inc.

Mídia: Katherine Ewert, media@ibkr.com