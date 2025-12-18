Arena Freestyle encerra temporada 2025 em Campos do Jordão

A temporada 2025 do Arena Freestyle Internacional foi concluída com uma etapa inédita em Campos do Jordão, que marcou a primeira passagem do evento pela cidade e consolidou o encerramento do calendário anual do campeonato de freestyle motocross do país. Mesmo com ajustes na programação provocados pelas condições climáticas, a realização da etapa confirmou a capacidade de adaptação do evento e a adesão do público.

Além do aspecto esportivo, a etapa de encerramento também se destacou pelo viés social. Os ingressos foram convertidos em uma ação solidária que resultou na arrecadação de mais de 3 mil panetones, destinados posteriormente a comunidades em situação de vulnerabilidade em Campos do Jordão. A iniciativa integrou as ações sociais previstas no calendário do evento ao longo da temporada.

A programação esportiva seguiu o formato adotado ao longo do ano, com apresentações individuais dos pilotos, seguidas por confrontos em duplas. O modelo permitiu a avaliação técnica das manobras e aumentou o nível competitivo até a definição da final, que reuniu dois pilotos brasileiros. O encerramento contou ainda com uma apresentação coletiva, reunindo todos os atletas na pista em sequência de saltos.

A realização da etapa final também foi avaliada como positiva pela administração municipal. Segundo o prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo Pereira da Silva, a cidade possui histórico ligado aos esportes sobre duas rodas. "Isso contribuiu para a recepção do público e para a compreensão em relação à mudança de programação. A etapa reforçou o potencial do município para sediar eventos esportivos de grande porte", comentou.



Temporada reúne atletas internacionais e brasileiros



Ao longo da temporada 2025, o Arena Freestyle contou com a participação de pilotos brasileiros e estrangeiros, entre eles o tricampeão dos X Games Taka Higashino, o canadense Billy Kohut e nomes do cenário nacional como Fred Kyrillos, Marcelo Simões, Jeff Campacci, Diego Dias, Gian Bergamini, Tatá Mello e Kleber Mazoni.

A estrutura montada nas etapas incluiu arquibancadas, áreas de convivência, equipamentos de segurança, painéis de LED e sistema profissional de som, mantendo o padrão adotado pelo evento ao longo do calendário anual. Com o encerramento em Campos do Jordão, o Arena Freestyle Internacional finaliza a temporada 2025, consolidando sua presença no circuito nacional de esportes radicais e ampliando o alcance do evento em novas praças, unindo competição esportiva, ações sociais e turismo regional.

O Arena Freestyle Internacional conta com o patrocínio da Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo, Monster, Honda, Pro Honda e Sportbay; copatrocínio de Yamaha, Kawasaki, Pirelli e Bieffe; apoio da Prefeitura de Campos do Jordão, Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).