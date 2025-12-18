Cuidados com a pele no verão exigem atenção redobrada

Com a chegada do verão, o aumento das temperaturas e da umidade e da exposição ao sol intensifica os riscos à saúde da pele em todo o país. Nesse período, fatores como radiação solar elevada, suor excessivo e poluição contribuem para o surgimento de oleosidade, manchas, irritações e até problemas mais graves, como o fotoenvelhecimento e o câncer de pele. Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância de adotar uma rotina adequada de limpeza, hidratação e proteção solar para manter a pele saudável durante os meses mais quentes do ano.

De acordo com o médico dermatologista Raul Cartagena Rossi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e consultor da TheraSkin®, no verão, “há uma maior incidência dos índices de radiação solar, que pode aumentar o risco de queimaduras solares, manchas, ressecamentos, fotoenvelhecimento e até mesmo de câncer de pele”, conta.

O especialista ainda explica que, somada à poluição, a exposição solar pode causar um aumento da oleosidade, pois “o ressecamento causado pelos raios solares faz com que a pele produza mais sebo para repor sua oleosidade natural, levando ao surgimento de acne”.

A seguir, o Dr. Raul traz o passo a passo dos cuidados essenciais com a pele no verão:

Limpeza

A limpeza diária é essencial para retirar as impurezas da poluição, oleosidade e células mortas, prevenindo a obstrução dos poros e o surgimento da acne.

Hidratação

Mesmo com a sensação de umidade, a hidratação continua indispensável nos dias mais quentes. Por conta do excesso de suor, o corpo perde mais água, sendo importante aumentar a ingestão de água e hidratar a pele com cremes e loções que fortaleçam a barreira cutânea, evitando ressecamentos.

Proteção solar

O uso do protetor solar deve ser feito todos os dias para prevenir os danos causados pelos raios UVA e UVB, como queimaduras, manchas, fotoenvelhecimento e, principalmente, o câncer de pele. É recomendada a reaplicação a cada duas ou três horas, especialmente em dias de exposição intensa ao sol.

Por fim, além da rotina de cuidados, o Dr. Raul relembra que hábitos diários também influenciam diretamente a saúde da pele durante os meses mais quentes: “No verão, o corpo perde mais líquido por conta do calor, então a hidratação interna é fundamental para que a pele se mantenha viçosa e saudável. Apostar em alimentos leves, ricos em fibras e antioxidantes, como frutas, verduras e legumes, contribui para o bom funcionamento do organismo e reflete diretamente na aparência da pele”, orienta.