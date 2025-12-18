G4 e Vocare Tax estreiam curso sobre Reforma Tributária

Com a primeira etapa da Reforma Tributária prevista para entrar em vigor em janeiro de 2026, o G4 Educação e a Vocare Tax lançam uma formação voltada à aplicação prática das novas regras fiscais no ambiente empresarial.

O curso, disponibilizado de forma online na plataforma G4 Skills, foi desenvolvido para preparar empresas e profissionais para os impactos imediatos e futuros da transição do atual sistema tributário para o novo modelo baseado na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e no Imposto Seletivo (IS).

A iniciativa surge em um contexto de alta complexidade regulatória e de necessidade crescente de planejamento tributário estruturado, diante de uma transição que se estenderá até 2033.

Estrutura da formação

A trilha de formação é composta por 15 módulos, organizados em três eixos temáticos complementares. O Entendimento Estratégico aborda os fundamentos da Reforma Tributária e as razões estruturais das mudanças. O segundo eixo, de Impacto Operacional, analisa os efeitos diretos no cotidiano das empresas, incluindo regimes tributários, fluxo de caixa e contratos. Já o eixo de Ação Imediata orienta sobre os ajustes necessários para que as organizações estejam preparadas para o início da transição em 2026, com foco na implementação prática das novas regras.

Segundo os organizadores, a formação se caracteriza pela combinação entre experiência prática, fundamentação técnica e uma abordagem diretamente aplicada à realidade dos negócios.

O conteúdo foi estruturado para analisar de forma objetiva os principais impactos da Reforma Tributária nos diferentes regimes e setores empresariais, abordando temas que afetam desde a operação diária das empresas até suas decisões estratégicas. Entre os temas, estão:

Split Payment e fluxo de caixa: alterações no capital de giro e nas formas de retenção de tributos;

Cadeia de fornecedores e corresponsabilidade fiscal: novas exigências para manutenção do direito ao crédito;

Precificação e margens: estratégias para manter rentabilidade em um ambiente não cumulativo;

Sistemas e layouts fiscais: ajustes exigidos em ERPs e demais ferramentas;

Gestão de Ativos Tributários: métodos para identificar, preservar e utilizar créditos fiscais;

Governança e compliance: práticas para garantir segurança jurídica durante o período de transição;

Diagnóstico tributário segmentado: instrumentos para mapear a situação fiscal atual e o caminho a ser percorrido.



Além disso, o curso é complementado pelo uso do ARK, sistema desenvolvido pela Vocare Tech para simular a transição tributária no período de 2023 a 2033. A ferramenta permite mapear créditos tributários, identificar riscos operacionais e apontar oportunidades de melhoria nos processos internos das empresas ao longo do período de adaptação ao novo modelo fiscal.

A curadoria técnica da formação está a cargo de Adriano Subirá, ex-auditor da Receita Federal com 32 anos de atuação, ex-representante do Brasil no Cotepe/ICMS e no Confaz e ex-assessor tributário da Câmara dos Deputados. Atualmente, Subirá preside o Comitê Tributário Brasileiro (CTB) e atua como Chief Risk Officer (CRO) da Vocare Tax, reunindo experiência prática e participação direta na construção das diretrizes da Reforma Tributária.

A formação é voltada a empresários e sócios de médias e grandes empresas, controllers, diretores e gerentes das áreas contábil, fiscal e jurídica, além de líderes de escritórios de contabilidade consultiva, gestores de operações e finanças e equipes de compliance e planejamento tributário.

Atualizações e suporte contínuo

Especialistas alertam que a falta de planejamento diante da Reforma Tributária pode gerar perda de margem, riscos regulatórios e falhas operacionais. A formação busca apoiar as empresas na compreensão do novo sistema e na adoção de uma postura antecipatória e estruturada frente às mudanças.

Por isso, a trilha será atualizada conforme forem publicadas novas regulamentações e normativas federais, permitindo que os participantes acompanhem, em tempo real, os desdobramentos da Reforma e seus impactos empresariais.

Sobre a G4 Educação



A G4 Educação é uma plataforma de educação executiva voltada à formação de empreendedores, gestores e líderes empresariais no Brasil. Fundada por Tallis Gomes, Alfredo Soares e Bruno Nardon, já capacitou mais de 70 mil profissionais com foco em estratégia, inovação e gestão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre a Vocare Tax



A Vocare Tax atua na área de compliance fiscal e gestão de ativos tributários, com mais de 4 mil empresas atendidas e R$ 2,5 bilhões sob gestão. A companhia é parte do Vocare Group e também mantém iniciativas educacionais como o Jornada Tax. Entre suas frentes estão: diagnósticos fiscais, auditorias e soluções tecnológicas para monitoramento de tributos.