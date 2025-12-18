AmorSaúde conquista selo GPTW pelo quarto ano consecutivo

O AmorSaúde, rede de clínicas médico-odontológicas, foi certificado como Great Place to Work (GPTW) pelo quarto ano seguido em 2025, com nota que coloca a companhia entre as melhores empresas para trabalhar no interior de São Paulo. Além da premiação, outros indicativos destaque sobre a gestão da companhia são o turnover de apenas 1% durante 2025 e nota de 90% na pesquisa de clima GPTW, por exemplo.

“Nos últimos quatro anos, aprendemos que o segredo de uma cultura viva é a convivência diária e a aproximação real com os valores da empresa. Quando há alinhamento entre valores pessoais e valores percebidos, o ambiente muda de forma consistente”, relata Daniel Vieira, diretor de Pessoas e Cultura do AmorSaúde. Para o gestor, a “Cultura do Amor” aplicada na empresa, que se baseia no amor, na leveza das relações e na confiança nos resultados, foi decisiva para obter a premiação GPTW.

Conexão real como chave para um bom ambiente de trabalho

Em um cenário em que 86% dos trabalhadores ao redor do mundo afirmam não ser ouvidos de forma justa, de acordo com pesquisa do The Workforce Institute, o AmorSaúde decidiu investir em escuta e participação ativa para fomentar o bem-estar. O maior destaque desta iniciativa é o Comitê de Cultura, grupo composto por pessoas de todas as áreas e com diferentes tempos de casa. “Essa pluralidade trouxe uma aproximação genuína das equipes com os valores da empresa e reforçou a vivência diária da Cultura do Amor”, explica Vieira.

De acordo com Vieira, a aproximação entre os colaboradores e a criação de laços reais foi uma das características que tornou o AmorSaúde um bom local para se trabalhar. Para incentivar a conexão, a gestão recorreu a diferentes estratégias: “Estruturamos um programa de entrevistas chamado Conexão Comitê, no qual responsáveis de cada área compartilham não apenas o funcionamento de seus setores, mas também suas histórias pessoais. Essas transmissões ao vivo criaram um senso real de comunidade e ampliaram o entendimento do grupo sobre quem somos e como trabalhamos”, detalha o diretor.

Gamificação como meio de promover bem-estar

Para incentivar a participação ativa dos colaboradores em ações que focam na saúde física e mental, o AmorSaúde recorreu à gamificação, criando desafios de bem-estar. “O Projeto Cultura Saúde, modelo gamificado que incentiva a saúde dos funcionários, envolveu atividades físicas e acompanhamento nutricional. Apesar de opcional, o engajamento foi expressivo, reforçando que quando o cuidado é genuíno, as pessoas se aproximam naturalmente”, conta Vieira.

O AmorSaúde também ampliou a oferta de terapia, nas modalidades presencial e online, com o objetivo de contemplar mais colaboradores e ajudar a detectar problemas psíquicos desde o início. “Nosso foco não é apenas o atendimento em situações de crise, mas sim um acompanhamento contínuo, preventivo, que apoie o colaborador em sua integralidade antes que qualquer conflito se instale”, resume o diretor.

Apoio no desenvolvimento de carreira

Segundo Vieira, o acompanhamento constante e suporte no desenvolvimento pessoal são outros fatores que garantem o selo GPTW para o AmorSaúde e cativam os colaboradores que trabalham na empresa. Ele destaca que desde o início da jornada na companhia, os funcionários têm mentores. “Contamos com um programa de apadrinhamento, no qual colaboradores mais experientes acompanham os novos integrantes durante sua adaptação”, explica.

Em seguida, quando o funcionário já está integrado, o AmorSaúde analisa como contribuir com a evolução pessoal. “Cada área possui uma verba anual destinada ao treinamento e desenvolvimento de sua equipe. A área de Pessoas e Cultura acompanha todo esse processo: auxilia na construção dos PDIs, valida os cursos e instituições contratadas e monitora a eficácia e satisfação dos participantes. Dessa forma, garantimos que cada colaborador tenha oportunidades reais de crescimento alinhadas ao propósito do grupo”, detalha Vieira.

O diretor ressalta que o acompanhamento continua até mesmo com os diretores e gerentes, que se encontram mensalmente para debater pautas operacionais e trocar vivências. “Abrimos espaço para conversas sobre trajetórias pessoais, compartilhamento de experiências e escuta ativa. São rituais que fortalecem vínculos e orientam ajustes contínuos na gestão de pessoas”, afirma. Para Vieira, a proximidade e a transparência entre diretores e suas lideranças diretas reduz incertezas, fortalece a confiança e cria um ambiente com autonomia e responsabilidade no AmorSaúde.