Solera amplia uso de IA na gestão de sinistros

A Solera anuncia o lançamento do Qapter AI no Brasil. A plataforma utiliza inteligência artificial para apoiar a gestão de sinistros no setor de seguros, integrando automação de processos, estimativas digitais e análise de dados operacionais e ambientais.

O Qapter AI é composto por módulos desenvolvidos para atuar em diferentes etapas da jornada de sinistros. Um deles é o Qapter VIN, capaz de identificar mais de 1.400 peças individuais por modelo de veículo, auxiliando no reconhecimento de componentes e na estimativa de custos. Outro é o Qapter Intelligent Estimating, que permite a automação de sinistros leves e médios e também oferece o modo AI Co-Pilot, voltado ao apoio de especialistas em avaliações mais complexas. Já o Qapter Analytics possibilita o monitoramento de indicadores como taxas de reparabilidade e estimativas de emissões de CO? associadas aos reparos.

Segundo Arnaud Agostini, diretor-executivo da Solera, o lançamento reforça a atuação da companhia no mercado brasileiro. “O Brasil é um mercado estratégico para a Solera, tanto pelo tamanho quanto pelo nível de adoção de tecnologias digitais no setor automotivo e de seguros. Com o Qapter AI, conectamos diferentes agentes do ecossistema de sinistros por meio de dados e automação”, afirma.

A plataforma foi desenvolvida a partir do data lake global da Solera, que processa cerca de 1 milhão de sinistros e 2 milhões de peças diariamente. Essa base permite a integração entre seguradoras, redes de reparo, montadoras (OEMs) e parceiros, com rastreabilidade das decisões ao longo do processo e redução de intervenções manuais.

Para Marcelo Picolo, head da Solera Brasil, a chegada da solução amplia as possibilidades de digitalização no setor. “O Qapter AI permite estruturar uma jornada de sinistros mais integrada, com apoio da inteligência artificial tanto na automação quanto na análise de dados operacionais e ambientais”, diz.

Além do foco operacional, o Qapter AI também incorpora métricas relacionadas ao desempenho ambiental dos sinistros. A Solera informa que é a primeira empresa do ecossistema automotivo e de seguros a obter a certificação ISO 14064, voltada à medição e redução de emissões de CO?, e que a plataforma permite acompanhar esses indicadores ao longo do processo de reparo.

Com o lançamento no Brasil, a Solera amplia a oferta de soluções baseadas em inteligência artificial para seguradoras, com foco em automação, análise de dados e integração entre os diferentes agentes do setor.