Turismo internacional em SC registra recordes históricos

Segundo dados oficiais produzidos pela Embratur, pelo Ministério do Turismo e pela Polícia Federal, o turismo internacional em Santa Catarina apresentou crescimento expressivo em 2025, consolidando o estado como um dos principais destinos brasileiros para visitantes estrangeiros. De janeiro a novembro, Santa Catarina recebeu 651.980 turistas internacionais, número 56,8% superior ao registrado no mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 415.751 entradas.

Crescimento recente e desempenho mensal

O avanço do turismo internacional em Santa Catarina também se refletiu no recorte mensal. De acordo com o mesmo levantamento oficial, apenas em novembro de 2025 o estado recebeu 34.954 visitantes estrangeiros, o que representa um aumento de 13,66% em relação a novembro de 2024. O desempenho indica a manutenção do fluxo internacional mesmo fora do pico da alta temporada, tradicionalmente concentrada nos meses de verão.

De acordo com Marcelo Freixo, presidente da Embratur: “Santa Catarina é uma das nossas principais potências turísticas por ter essa diversidade de atrativos, sejam culturais, históricos, de entretenimento, bem como os destinos de inverno e de verão, com praias paradisíacas”.



Principais países emissores de turistas

Entre janeiro e novembro de 2025, a Argentina manteve-se como o principal país emissor de turistas internacionais para Santa Catarina, com 417.958 chegadas, registrando crescimento de 73,03% em comparação com o mesmo período de 2024. O Chile aparece em seguida, com 178.003 desembarques, aumento de 32,23%.

Outros mercados também apresentaram crescimento relevante. O Paraguai enviou 8.273 visitantes, alta de 75,39%, enquanto os Estados Unidos somaram 5.483 turistas, crescimento de 4,26%.

Principais destinos turísticos de Santa Catarina

Entre os principais destinos turísticos de Santa Catarina que concentram o fluxo de visitantes estrangeiros estão:

Florianópolis, reconhecida internacionalmente pelas praias, pela oferta de esportes ao ar livre e pela combinação entre natureza e vida urbana;





Balneário Camboriú, que se destaca pelo turismo urbano, infraestrutura hoteleira, entretenimento e pela verticalização da orla;





Vale Europeu, com destaque para Blumenau e Pomerode, associadas ao turismo cultural, festas típicas e herança germânica;





Serra Catarinense, especialmente municípios como Urubici, São Joaquim e Bom Jardim da Serra, que atraem visitantes interessados em turismo de natureza, clima frio e paisagens de montanha;





Litoral Norte e Sul, com destinos como Bombinhas, Itapema, Garopaba e Laguna, que combinam turismo de praia, surf, observação da natureza e patrimônio histórico.

Brasil renova recorde histórico



O avanço catarinense acompanha o crescimento nacional. Segundo dados oficiais do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal, o Brasil recebeu 8.390.708 turistas internacionais entre janeiro e novembro de 2025, o que representa um aumento de 40,6% em relação ao mesmo período de 2024. Apenas em novembro, foram registradas 704.159 entradas, o melhor desempenho mensal da série histórica.

A expectativa do governo federal é encerrar 2025 com mais de 9 milhões de turistas internacionais, reforçando a relevância do turismo como atividade econômica, social e cultural no país.

Nesse contexto, Luciano Boico, coordenador de Articulações Estratégicas da Embratur afirma: “O crescimento do turismo internacional observado em 2025 é resultado direto da coordenação institucional entre diferentes níveis de governo e do fortalecimento das políticas públicas de promoção, conectividade aérea e infraestrutura. Trata-se de um ciclo histórico, que projeta o Brasil para um patamar superior a 9,5 milhões de visitantes estrangeiros e exige continuidade das estratégias para evitar retrocessos e perda de competitividade no cenário internacional”.