A Rock-It Company nomeia David Byrnes como Diretor Financeiro

A Rock-It Company, líder global em logística especializada para eventos ao vivo e bens de luxo, anunciou hoje a nomeação de David Byrnes como Diretor Financeiro

David Byrnes, Chief Financial Officer, The Rock-It Company

Com décadas de experiência liderando projetos inovadores de multimídia e experiências ao vivo em nível global, David chegaàRock-It Company vindo da Sphere Entertainment, onde atuou mais recentemente como vice-presidente executivo e diretor financeiro. Sua carreira inclui diversas funções de liderança sênior, incluindo a de Diretor Financeiro da Madison Square Garden Entertainment Corp., vice-presidente executivo de Finanças Corporativas da Paramount e várias posições de liderança sênior na CBS Corporation. Ele também passou cinco anos na ADP, inclusive como Diretor Financeiro de uma divisão, e iniciou sua carreira com 11 anos na KPMG. David é graduado pela Pace University e possui MBA pela Columbia Business School.

“Estou muito feliz em dar as boas-vindas a Davidàequipe. Ao conhecê-lo melhor, fiquei extremamente impressionado com sua liderança, profundo conhecimento financeiro e pensamento estratégico. Mais importante ainda, fiquei impressionado com David como pessoa e tenho certeza de que ele se integrará perfeitamenteàcultura da Rock-It”, disse Daniel Rosenthal, presidente e CEO da Rock-It Company.

“A Rock-It Company está em um momento incrível de crescimento, e estou entusiasmado em assumir o cargo de CFO para ajudar a impulsionar o sucesso contínuo que a empresa vem apresentando em todo o mundo”, disse Byrnes. “A visão de Dan me inspira e estou impressionado com a equipe que ele reuniu para impulsionar a expansão do mercado final em todos os setores. Estou ansioso para trabalhar em parceria com a equipe e ajudar a levar a Rock-It Company para o seu próximo capítulo de sucesso e desenvolvimento.”

Rob Hull, atual CFO interino, continuará na Rock-It Company como vice-presidente do Conselho. "Sou extremamente grato a Rob por sua liderança firme e espírito de equipe. Em apenas quatro meses, ele liderou melhorias significativas em nossa equipe financeira, processos e tecnologia. Essa base será um ativo importante para David", disse Daniel Rosenthal.

Sobre a empresa Rock-It

A Rock-It Company (anteriormente Global Critical Logistics) é líder global em logística especializada para missões críticas, sendo a empresa de confiança para movimentar ativos insubstituíveis e viabilizar momentos extraordinários em eventos ao vivo e bens de luxo. Com uma trajetória de 47 anos, a Rock-It oferece serviços de agenciamento de cargas multimodais, planejamento logístico para eventos, embalagem e armazenagem especializadas, desembaraço aduaneiro e serviços de Carnet ATA, seguros e suporte no local, e muito mais.

A Rock-It gerencia a logística por trás de turnês de shows, grandes eventos esportivos, produções de transmissão, filmes e mídia, eventos corporativos, ativações de experiência, resposta rápida e infraestrutura, além do transporte e proteção de obras de arte, automóveis raros e outras coleções de valor inestimável. Com acesso a mais de 160 países e mais de 10.000 missões por ano, a Rock-It atende a uma lista diversificada de parceiros, incluindo a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Pebble Beach Concours d'Elegance, a RM Sotheby's, as principais montadoras de hipercarros, diversos comitês olímpicos, ligas e federações, e outras marcas líderes em todo o mundo.

