Proteína da carne é a alternativa ao whey para intolerantes

O mercado de suplementação esportiva segue buscando opções para atender consumidores com restrições alimentares. Neste caminho, a mais recente aposta da FTW, marca de suplementos da Fitoway, é o Beef Hydro Protein, novo suplemento que, segundo a marca, utiliza proteína hidrolisada de carne bovina como fonte proteica principal e é apontada pela empresa como alternativa ao whey protein para intolerantes à lactose e alérgicos à proteína do leite.

Com 26 gramas de proteína por dose de 30 gramas, o produto entrega quase 90% de concentração proteica, alto valor biológico, baixo teor de carboidratos, zero lactose, zero glúten e ausência de gorduras totais. A formulação chega ao mercado em pote de 900 g, com rendimento de cerca de 30 porções, nos sabores chocolate e doce de leite.

Até 40% da população brasileira tem algum grau de intolerância à lactose

O interesse por proteínas alternativas ao leite acompanha o crescimento de diagnósticos de intolerância à lactose e alergias alimentares no Brasil. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) indicam que cerca de 40% da população apresenta algum grau de intolerância à lactose, o que motiva a diversificação das fontes proteicas no setor de nutrição esportiva. Para a indústria, este dado consolida a necessidade de uma adaptação ao consumidor que busca desempenho aliado à boa digestibilidade, explica Daniel Mencacci, CEO e fundador da FTW.



Para o executivo, o lançamento atende uma demanda latente há tempos no mercado. “Existe um público crescente que não pode consumir whey ou prefere não consumi-lo por dificuldade de digestão, mas não abre mão de suplementar proteína para melhorar a performance e recuperação muscular. O Beef Hydro Protein nasce exatamente para preencher essa lacuna”, afirma.

Do ponto de vista técnico, a proteína hidrolisada da carne passa por um processo que quebra as moléculas em frações menores, facilitando a digestão e a absorção pelo organismo, detalha Daniel.

“Estamos falando de uma proteína 100% hidrolisada da carne bovina, com mais de 86% de concentração proteica, excelente perfil de aminoácidos essenciais, zero lactose, zero glúten e baixíssimo teor de carboidratos. É especialmente indicada para intolerantes à lactose, alérgicos ao leite e pacientes celíacos que buscam alto teor proteico com ótima digestibilidade”, pondera.

Além do público com restrições, a suplementação à base de carne também pode ser uma alternativa para atletas e praticantes de atividade física que buscam variar as fontes de proteína na dieta, aponta o CEO da FTW. Estudos publicados no National Institutes of Health (NIH) indicam que proteínas completas, ricas em aminoácidos essenciais, são fundamentais para a recuperação muscular e síntese proteica no pós-treino, característica presente tanto no whey quanto na proteína bovina hidrolisada.

O Beef Hydro Protein já está disponível para pronta entrega no e-commerce da marca, assim como em farmácias e lojas especializadas. Para a FTW, o lançamento reforça a estratégia de ampliar o portfólio com soluções que vão além do whey tradicional e acompanham a evolução do consumo no país.

Expansão e diversificação: os lançamentos da Fitoway em 2025

O lançamento do Beef Hydro Protein integra um movimento mais amplo de expansão da FTW em 2025. Ao longo do ano, a companhia vem consolidando uma estratégia de diversificação de portfólio, com foco em novos públicos e ampliação dos canais de venda.

Nos últimos meses, a Fitoway, que engloba as marcas FTW, Diabo Verde e Whey Nerd, anunciou uma série de novos produtos, entre eles:

Whey Nerd , desenvolvido em parceria com o influenciador Peter Jordan, voltado especialmente ao público gamer, com proposta conectada à performance cognitiva e física;





, desenvolvido em parceria com o influenciador Peter Jordan, voltado especialmente ao público gamer, com proposta conectada à performance cognitiva e física; Dip Loko Diabo Verde , pré-treino termogênico resultado da parceria entre Diabo Verde e Dip Loko, com as versões Morango Atômico e Blueberry Radioativo;





, pré-treino termogênico resultado da parceria entre Diabo Verde e Dip Loko, com as versões Morango Atômico e Blueberry Radioativo; Whey Delicious, com concentração proteica de 70% e foco na variedade de sabores para criar sobremesas funcionais.





“O ano foi especial para a FTW. Reforçamos nossa presença em frentes distintas do mercado, do esporte competitivo ao lifestyle, passando pelo universo gamer. Mostramos que inovação, experiência de consumo e ampliação de públicos dentro da suplementação esportiva no Brasil serão parte da nossa estratégia nos próximos anos”, concluiu Daniel Mencacci.