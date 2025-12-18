Sustentabilidade: Brasil Salomão aprova Declaração ESG

O Brasil Salomão e Matthes Advocacia aprovou oficialmente sua Declaração de Posicionamento Estratégico ESG, documento que organiza compromissos nas dimensões ambiental, social e de governança e passa a orientar diretrizes institucionais do escritório para os próximos anos. A iniciativa formaliza uma agenda já incorporada à cultura da banca e marca uma etapa estruturante de sua jornada ESG.

A declaração foi elaborada com apoio da consultoria H&P, de Belo Horizonte, a partir de um processo participativo que envolveu colaboradores, coordenadores, fornecedores, clientes e representantes institucionais. Questionários, análises técnicas e encontros de validação subsidiaram a construção do documento, concluído após cerca de dois meses de trabalho.

Segundo Evandro Grili, sócio e diretor executivo, o principal mérito da declaração é traduzir para linguagem técnica uma postura já consolidada no dia a dia do escritório.

“A declaração registra, de forma estruturada, uma história que sempre nos acompanhou. Sempre atuamos alinhados à responsabilidade social, à sustentabilidade ambiental e à governança corporativa. Formalizar esse posicionamento é uma forma de dar clareza e prestar contas à equipe, à sociedade e ao mercado”, afirma.

Escuta, governança e definição de prioridades

Uma das etapas centrais do processo foi um workshop on-line realizado em novembro, que reuniu membros do Conselho de Sócios, coordenadores de áreas e unidades e o grupo de trabalho responsável pela agenda ESG. A partir da análise das respostas aos questionários aplicados aos diferentes públicos, foram definidos sete temas materiais, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Para Grili, a aprovação da declaração pelo Conselho representa um compromisso institucional público. “É um marco que organiza nossa visão, estabelece prioridades e orienta decisões de forma mais estruturada”, explica.

Estrutura e próximos passos

Para Rodrigo Forcenette, sócio e diretor executivo, a Declaração de ESG inaugura um novo ciclo de organização interna. “O documento consolida uma visão que agora passa a orientar metas, políticas e indicadores. Isso permite amadurecer processos, reforçar a transparência e ampliar a responsabilidade institucional”, afirma.

Segundo Forcenette, o próximo passo será a consolidação das métricas. “No primeiro semestre de 2026, publicaremos o primeiro Relatório de Sustentabilidade, elaborado com base na metodologia GRI. Ele trará um diagnóstico do estágio em que estamos e dos pontos que precisam evoluir”, explica.

Três pilares do compromisso ESG

A declaração organiza os compromissos do escritório em três eixos. No Ambiental, destacam-se iniciativas como digitalização de processos, gestão de resíduos e uso de energia limpa por meio de painéis fotovoltaicos instalados em unidades do interior paulista e em Três Lagoas (MS).

No eixo Social, o escritório fortalece o Instituto Brasil Salomão, criado em 2024, que amplia mais de 15 anos de atuação em educação, cidadania e voluntariado, além de programas estruturados de diversidade e inclusão, como o Programa de Liderança Feminina e o Programa de Estágio; formação continuada pelo Cejur (Centro de Estudos Jurídicos Brasil Salomão) e conteúdos de difusão jurídica pelo PodBrasil - canal de comunicação que pode ser acessado pelas plataformas YouTube e Spotify.

Em Governança, a estrutura é sustentada por Conselho de Sócios, Diretoria Executiva e comitês de apoio à gestão — Operação Jurídica, Pessoas, Inteligência de Mercado e Tecnologia e Inovação — além de políticas como Código de Ética e Conduta, Regimento Interno de Compliance e canal de denúncias independente.

Compromisso contínuo

Para Grili, a declaração consolida uma visão institucional de longo prazo. “Mais do que um documento, ela reforça a forma como entendemos nosso papel como escritório: uma advocacia orientada por ética, responsabilidade e impacto”, afirma.

Forcenette ressalta o caráter evolutivo da agenda. “ESG é um processo contínuo. Nosso compromisso é medir resultados, aprimorar práticas e comunicar o impacto das nossas ações”, conclui.

A Declaração de ESG de Brasil Salomão e Matthes está disponível nos canais oficiais do escritório.

Reconhecimento institucional e destaques profissionais

Fundado em 1969, o Brasil Salomão e Matthes Advocacia atua com presença em 11 unidades no Brasil e duas em Portugal, nas cidades de Lisboa e Porto, consolidando-se como um escritório full service orientado por governança, inovação e responsabilidade institucional.

A solidez institucional do escritório também se reflete em reconhecimentos nacionais e internacionais. Na edição 2026 do guia Análise Advocacia, o escritório voltou a figurar entre as bancas mais admiradas do país, obtendo o 2º lugar entre os escritórios do Estado de São Paulo, com destaques em especialidades como Tributário, Agrário e Agronegócio, Ambiental, além de setores econômicos estratégicos como Alimentos e Bebidas, Açúcar e Álcool, Comércio, Agricultura e Pecuária, Transporte e Logística e Serviços Especializados.

O desempenho individual também foi evidenciado: o sócio Fabio Pallaretti Calcini foi reconhecido nacionalmente em seis categorias, e para David Borges Isaac, citado no setor de Comércio.

Em 2025, o escritório venceu o Bralaw Firms to Watch – Tributário e foi finalista do ITR Americas Tax Awards – Tax Firm of the Year, em Nova York. No ranking ITR World Tax, obteve classificações relevantes em General Corporate Tax, Tax Controversy e Indirect Tax, além do reconhecimento individual de Fabio Pallaretti Calcini como Notable Practitioner e de Rodrigo Forcenette e Gabriel Magalhães Borges Prata como Promotes. Outro destaque foi a indicação do sócio Henrique Furquim Paiva no Lexology Client Choice 2025, na categoria Asset Recovery.