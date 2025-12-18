InCicle tem mapa de perfil com base em 7 modelos científicos

A InCicle lançou um sistema para gestores de RH, supervisores e gerentes de outras áreas, que permite mapear o Perfil Profissional Completo de colaboradores ou apoiar processos seletivos. A solução proporciona uma análise comportamental avançada, integrando sete modelos científicos para revelar o tipo de perfil, o estilo de liderança e o que precisa ser desenvolvido. Com apenas 25 perguntas objetivas, a ferramenta gera um relatório detalhado em apenas 15 minutos.

No contexto corporativo atual, um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores de RH e de áreas é compreender, de forma precisa, o comportamento de colaboradores e como suas características impactam o desempenho da organização. A ferramenta foi desenvolvida utilizando métodos científicos como Big Five, DISC, MBTI, Hogan, Predictive Index, Caliper Profile e CliftonStrengths.

Com perguntas como "Quando entra em um projeto novo, você tende mais a...", "Ao lidar com um problema complexo, você prefere...", ou "Sob forte pressão, você costuma...", a solução aborda diferentes aspectos do comportamento no ambiente corporativo, como tomada de decisão, reação a mudanças, gestão de pressão e interações em equipe.

“Eu estava insatisfeito com as avaliações disponíveis no mercado, pois ou não atendiam às minhas necessidades ou tinham um custo muito alto. Decidi, então, me dedicar ao desenvolvimento de uma solução própria, com o objetivo de facilitar o processo de avaliação comportamental e democratizar o acesso”, afirma Rafael Giupponi, especialista em gestão de pessoas com foco em resultados e CEO da InCicle. “A iniciativa permite que empresas de diferentes portes possam obter feedbacks valiosos de seus colaboradores, possibilitando decisões mais assertivas e evitando prejuízos financeiros”, completa.

O sistema oferece uma visão detalhada sobre o estilo de liderança e as áreas de desenvolvimento de cada profissional, além de servir como norte para tomadas de decisão, como promoção ou movimentação de colaboradores para outras áreas.

Ao responder às perguntas relacionadas ao comportamento no ambiente de trabalho, o profissional tem seu perfil mapeado e, em seguida, recebe um relatório completo, destacando seu potencial, forças e pontos de aprimoramento.

“A precisão dos resultados permite que gestores obtenham insights valiosos para aprimorar planos de desenvolvimento, comunicação com equipes e estratégias de feedback e reconhecimento. Além disso, o sistema fornece informações essenciais sobre o estilo de trabalho de cada colaborador, auxiliando os RHs a otimizar a alocação de tarefas e a liderança de projetos”, explica.

Segundo Giupponi, o uso dessa ferramenta reflete a crescente demanda por processos de RH baseados em dados, uma tendência que ganhará força em 2026 seguindo a expectativa de especialistas do setor. “Empresas que deixam de adotar soluções desse tipo acabam desperdiçando uma oportunidade estratégica de elevar o desempenho de suas equipes.”

A especialista financeira em transformação digital da Embraer, Rubia Simões, que atua em São José dos Campos, cidade a 96 quilômetros de São Paulo, está entre as profissionais que recentemente conheceram o sistema. Sua vivência ilustra, na prática, o impacto positivo que o recurso pode gerar tanto no desenvolvimento pessoal quanto no crescimento profissional.

“Utilizei o sistema para me apoiar no processo de autoconhecimento e pude ter mais clareza sobre minhas fortalezas e o que ainda preciso desenvolver. Pude perceber que o resultado fez muito sentido. Suas perguntas são claras, o que permite que as respostas sejam mais assertivas”, conta.