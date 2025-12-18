Restaurantes oferecem ceias de Natal e Ano-Novo em São Paulo

Com a chegada das festas de fim de ano, restaurantes de São Paulo preparam menus especiais para celebrar o Natal e o Ano-Novo. É o caso da D’Brescia Churrascaria. A Rede conta com oito unidades distribuídas na Capital (Faria Lima, Paraíso, Vila Mariana, Morumbi e Marginal) e Grande São Paulo (uma em Guarulhos, uma em Santo André e uma em São Bernardo do Campo, no Grande ABC).

Todas as casas estão preparadas para as noites de Natal e Réveillon de famílias e grupos de amigos que queiram celebrar juntos, inclusive com as crianças, já que as unidades estarão com os Espaços Kids abertos.

Ceia de Natal D’Brescia Faria Lima

Papai Noel confirmou presença na unidade, para alegria da criançada.

Som ambiente e decoração natalina.

A partir das 19h do dia 24 de dezembro até 1h do dia 25 de dezembro.

Menu:

Amplo buffet de antepastos, saladas mediterrâneas, maionese, folhas verdes e com frutos do mar, tábua de queijos e pães artesanais, pratos da cozinha árabe e japonesa, 25 tipos de carnes nobres no rodízio, com opções em bovino, suíno, frango e cordeiro, pratos quentes: salmão, tilápia, bacalhau, camarão e paella, comidas típicas: chester, lombo, pernil, tender, leitoa, farofa e guarnições, rabanada e mesa de frutas tropicais da época.

Sobremesas e bebidas à parte. Valores sujeitos a alteração.

Convites: Ceia de Natal D’Brescia Faria Lima?

Réveillon D’Brescia Faria Lima

Música ao vivo para animar a noite dos clientes.

A partir das 19h do dia 31 de dezembro até 1h30 do dia 1º de janeiro.

Menu:

Amplo buffet de antepastos, saladas mediterrâneas, maionese, folhas verdes e com frutos do mar, tábua de queijos e pães artesanais, pratos da cozinha árabe e japonesa, 25 tipos de carnes nobres no rodízio, com opções em bovino, suíno, frango e cordeiro, pratos quentes: salmão, tilápia, bacalhau, camarão e paella e comidas típicas: chester, lombo, pernil, tender, leitoa, farofa e guarnições, rabanada, mesa de frutas tropicais da época.

Sobremesas e bebidas à parte. Valores sujeitos a alteração.

Convites: Réveillon D’Brescia Faria Lima



Os ingressos também podem ser adquiridos diretamente na unidade de interesse.

A D’Brescia Churrascaria trabalha com ampla carta de vinhos, com rótulos de dez nacionalidades, chope Patagônia e drinques autorais, como o D’Brescia Sling (gin com jambu, suco de abacaxi, hortelã, suco de limão e xarope de amarena) e o D’Brescia Sour (bourbon, suco de limão, suco de maracujá, xarope de mel, albumina e vinho tinto).