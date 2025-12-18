Assine
Brasil avança em cibersegurança e amplia investimentos

Relatório revela crescimento dos investimentos e alerta para a vulnerabilidade do Brasil frente ao avanço das ameaças digitais; Brasiline busca atender ao mercado com a solução SOC 360

DINO
DINO
Repórter
18/12/2025 13:16

Governmental cyber defense team using advanced technology to secure information, cyber operations in high tech monitoring center. Working on data protection and threat detection.
Governmental cyber defense team using advanced technology to secure information, cyber operations in high tech monitoring center. Working on data protection and threat detection. crédito: Getty Images

De acordo com o Relatório de Cibersegurança 2025: Panorama e Insights, elaborado pela Brasscom, o Brasil ficou na 12ª posição no ranking global de segurança cibernética em 2024. Ainda segundo a pesquisa, embora o país se destaque pela forte capacidade de inovação no sistema financeiro, ele também figura entre os mais vulneráveis a ataques digitais no cenário internacional. 

A projeção da entidade indica que os aportes em proteção cibernética devem somar R$ 104,6 bilhões até 2028, o que corresponde a uma expansão de 43,8%. 

Para Cristiano Oliveira, VP e porta-voz da Brasiline Tecnologia, a cibersegurança deixou de ser um tema restrito aos times técnicos. Hoje, qualquer incidente impacta diretamente as finanças, as operações e a reputação das empresas. 

“Por isso, ela se consolida como um pilar estratégico de negócio, orientando decisões de investimento, inovação e continuidade”, acrescenta. 

O executivo destaca ainda que a Inteligência Artificial (IA) generativa ampliou o grau de sofisticação das ameaças ao viabilizar ataques mais rápidos, personalizados e difíceis de detectar. 

“Ao mesmo tempo, ela fortalece as estratégias de defesa ao automatizar detecções, correlações e respostas. O equilíbrio entre risco e proteção depende de como as empresas aplicam essa tecnologia”, explica.  

Zero Trust ganha força como padrão global

Cristiano destaca que o modelo Zero Trust tornou-se indispensável em um cenário no qual os ambientes digitais já não possuem limites definidos. Com identidades, dispositivos e aplicações espalhados por diferentes plataformas, a lógica de confiar automaticamente deixou de fazer sentido, explica. 

Para ele, o Zero Trust tende a se consolidar como um padrão mundial por reduzir a superfície de ataque e exigir a verificação constante de cada tentativa de acesso.

Escassez de talentos amplia riscos

O VP também chama atenção para a falta de profissionais qualificados, que se tornou um dos principais gargalos do setor. Segundo ele, quanto mais alertas surgem, maiores são os riscos e menor é a capacidade das equipes internas de responder. 

“O gap de talentos reduz a velocidade da defesa e aumenta a exposição das empresas, exigindo parcerias especializadas e operações de segurança maduras”, ressalta. 

SOC 360 e a identificação de ameaças

Para atender à demanda por proteção cibernética no país, a Brasiline desenvolveu a solução SOC 360, que tem como objetivo se adaptar a empresas de diferentes portes e segmentos, considerando suas particularidades operacionais e regulatórias. 

Entre os tipos de ações maliciosas que o SOC 360 da Brasiline Tecnologia consegue identificar e mitigar com maior precisão, estão ransomware, phishing avançado, acessos indevidos, movimentação lateral, exploração de vulnerabilidades, anomalias comportamentais e tentativas de exfiltração de dados. 

O representante da empresa reforça que o SOC 360 foi desenvolvido para se ajustar ao tamanho e à complexidade de cada empresa. “Seja uma empresa em crescimento ou uma operação corporativa robusta, conseguimos ajustar níveis de monitoramento, regras, integrações e requisitos regulatórios, com objetivo de entregar proteção sob medida”, detalha. 

A solução da Brasiline pode ajudar a elevar a maturidade das organizações ao oferecer visão completa do ambiente e inteligência acionável para decisões estratégicas. Esse conjunto permite que as empresas deixem de atuar apenas de forma reativa e avancem para uma postura preventiva, capaz de antecipar ameaças e fortalecer sua resiliência.

“A jornada de segurança é contínua. À medida que os ataques evoluem, as empresas precisam combinar tecnologia, governança e parceiros qualificados. Quem investe em maturidade hoje estará muito mais preparado para enfrentar os desafios do amanhã”, conclui Cristiano Oliveira. 

Para mais informações, basta acessar: soc.brasiline.com.br

