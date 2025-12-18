Brasil avança em cibersegurança e amplia investimentos

De acordo com o Relatório de Cibersegurança 2025: Panorama e Insights, elaborado pela Brasscom, o Brasil ficou na 12ª posição no ranking global de segurança cibernética em 2024. Ainda segundo a pesquisa, embora o país se destaque pela forte capacidade de inovação no sistema financeiro, ele também figura entre os mais vulneráveis a ataques digitais no cenário internacional.

A projeção da entidade indica que os aportes em proteção cibernética devem somar R$ 104,6 bilhões até 2028, o que corresponde a uma expansão de 43,8%.

Para Cristiano Oliveira, VP e porta-voz da Brasiline Tecnologia, a cibersegurança deixou de ser um tema restrito aos times técnicos. Hoje, qualquer incidente impacta diretamente as finanças, as operações e a reputação das empresas.

“Por isso, ela se consolida como um pilar estratégico de negócio, orientando decisões de investimento, inovação e continuidade”, acrescenta.

O executivo destaca ainda que a Inteligência Artificial (IA) generativa ampliou o grau de sofisticação das ameaças ao viabilizar ataques mais rápidos, personalizados e difíceis de detectar.

“Ao mesmo tempo, ela fortalece as estratégias de defesa ao automatizar detecções, correlações e respostas. O equilíbrio entre risco e proteção depende de como as empresas aplicam essa tecnologia”, explica.

Zero Trust ganha força como padrão global

Cristiano destaca que o modelo Zero Trust tornou-se indispensável em um cenário no qual os ambientes digitais já não possuem limites definidos. Com identidades, dispositivos e aplicações espalhados por diferentes plataformas, a lógica de confiar automaticamente deixou de fazer sentido, explica.

Para ele, o Zero Trust tende a se consolidar como um padrão mundial por reduzir a superfície de ataque e exigir a verificação constante de cada tentativa de acesso.

Escassez de talentos amplia riscos

O VP também chama atenção para a falta de profissionais qualificados, que se tornou um dos principais gargalos do setor. Segundo ele, quanto mais alertas surgem, maiores são os riscos e menor é a capacidade das equipes internas de responder.

“O gap de talentos reduz a velocidade da defesa e aumenta a exposição das empresas, exigindo parcerias especializadas e operações de segurança maduras”, ressalta.

SOC 360 e a identificação de ameaças

Para atender à demanda por proteção cibernética no país, a Brasiline desenvolveu a solução SOC 360, que tem como objetivo se adaptar a empresas de diferentes portes e segmentos, considerando suas particularidades operacionais e regulatórias.

Entre os tipos de ações maliciosas que o SOC 360 da Brasiline Tecnologia consegue identificar e mitigar com maior precisão, estão ransomware, phishing avançado, acessos indevidos, movimentação lateral, exploração de vulnerabilidades, anomalias comportamentais e tentativas de exfiltração de dados.

O representante da empresa reforça que o SOC 360 foi desenvolvido para se ajustar ao tamanho e à complexidade de cada empresa. “Seja uma empresa em crescimento ou uma operação corporativa robusta, conseguimos ajustar níveis de monitoramento, regras, integrações e requisitos regulatórios, com objetivo de entregar proteção sob medida”, detalha.

A solução da Brasiline pode ajudar a elevar a maturidade das organizações ao oferecer visão completa do ambiente e inteligência acionável para decisões estratégicas. Esse conjunto permite que as empresas deixem de atuar apenas de forma reativa e avancem para uma postura preventiva, capaz de antecipar ameaças e fortalecer sua resiliência.

“A jornada de segurança é contínua. À medida que os ataques evoluem, as empresas precisam combinar tecnologia, governança e parceiros qualificados. Quem investe em maturidade hoje estará muito mais preparado para enfrentar os desafios do amanhã”, conclui Cristiano Oliveira.

Para mais informações, basta acessar: soc.brasiline.com.br