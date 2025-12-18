Suco integral tem diferença para néctar e refresco

Na prateleira do supermercado, as cores e formatos das embalagens podem até confundir, mas por trás dos rótulos “refresco”, “néctar”, “integral” e “bebida mista” existem diferenças importantes que vão muito além do sabor. A legislação brasileira estabelece regras específicas para cada categoria de bebida à base de frutas — e elas afetam desde o valor nutricional até o preço que chega ao consumidor.

“A diferença entre essas bebidas não está só no paladar. Está principalmente na composição e na relação com a saúde”, explica Bruna de Sousa Almeida, gerente de produto da Tial. “Ler o rótulo com atenção é essencial para comprar com consciência e entender o que de fato se está levando para casa. A legislação brasileira é bem clara em relação ao que pode ou não ser adicionado, e isso muda completamente o perfil do produto”, completa Bruna.

As definições estão descritas em portarias e instruções normativas do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), que regulamentam a produção e comercialização de bebidas no país.

Abaixo é possível conferir algumas das principais características de cada uma das categorias de bebidas:



Suco integral: fruta pura, sem rodeios



O suco integral é o mais próximo da fruta in natura. Ele é obtido diretamente da fruta espremida ou triturada, sem adição de açúcares, corantes ou conservantes. A legislação exige que seja 100% fruta — ou seja, nada de diluição em água ou aditivos. É a escolha ideal para quem busca sabor autêntico e maior valor nutricional.

Suco 100%: feito apenas de frutas, sem adição de açúcares



O suco 100% fruta também não recebe adição de açúcares, mas pode passar por um processo de concentração e posterior reconstituição, quando a água é retirada para facilitar o transporte e adicionada novamente antes do envase. A principal diferença para o suco integral está justamente nesse processamento. É uma opção que alia praticidade e pureza, mantendo o sabor característico da fruta. Dentro desse universo, existe ainda o suco misto, que combina diferentes frutas sem adição de açúcares. Muitas marcas usam maçã ou pera como base para oferecer versões 100% mais acessíveis, já que essas frutas ajudam a trazer dulçor natural ao produto sem precisar adicionar açúcar.

Suco misto 100%: combinação de frutas, sem adição de açúcares

O suco misto 100% também é feito exclusivamente com frutas e não recebe adição de açúcares, água ou aditivos. A diferença está na combinação de frutas na mesma bebida. No caso do Tial 100%, por exemplo, o mix pode incluir frutas como maçã ou pera, que têm sabor e coloração mais neutros, mas ajudam a adoçar naturalmente o produto e a equilibrar o perfil sensorial, afirma Bruna. “Essa combinação também pode contribuir para ajustar a textura em sabores com polpas mais densas, tornando o suco mais agradável para beber, sem renunciar ao compromisso com a fruta de verdade e com a exigência legal de ser 100% fruta”, diz.

Néctar: suco ou polpa de fruta, com água e açúcar



O néctar é uma mistura de polpa de fruta com água e, em geral, açúcar. A concentração de fruta varia conforme o sabor, podendo ir de 10% a 50%. Diferentemente dos sucos integrais, os néctares podem receber aditivos, como corantes, conservantes e adoçantes, resultando em bebidas mais doces e menos encorpadas. “Essa é uma categoria intermediária, que busca equilibrar custo e sabor”, explica Bruna. “O néctar costuma agradar a quem quer uma bebida mais leve, mas ainda com gosto de fruta”.

Refresco: o mais diluído



O refresco é o que apresenta a menor quantidade de fruta — em alguns casos, podendo variar de 4% a 30%. O teor de fruta varia conforme o sabor, sendo mais alto em versões de laranja, tangerina e uva, que chegam a 30%. É uma bebida com alto teor de água, adoçantes e aromatizantes, e, apesar do preço mais acessível, tem valor nutricional inferior aos demais tipos.

Bebida mista: mistura de ingredientes



Mais recente e versátil, a bebida mista pode combinar frutas com outros ingredientes, como vegetais, cereais, leite ou chá. A legislação exige que todos os componentes estejam claramente descritos no rótulo, mas não estabelece percentual mínimo de fruta. Essa categoria vem ganhando espaço por permitir combinações criativas, muitas vezes voltadas ao público que busca praticidade e funcionalidade.

Para a nutricionista Ana Flávia Araújo, o ponto-chave está na leitura atenta do rótulo. “O ideal é sempre observar o primeiro ingrediente da lista — ele indica o que está em maior quantidade no produto”, afirma. “Se for suco integral, a fruta aparecerá logo no início. Já nos refrescos, normalmente o primeiro item é água ou açúcar. Isso ajuda o consumidor a entender a qualidade da bebida e fazer escolhas mais equilibradas”.

Ana Flávia também destaca a importância de optar por produtos com menos aditivos. “Quanto menor a lista de ingredientes, melhor. E é bom lembrar: bebidas sem a lupa de advertência — que indica excesso de açúcar ou sódio — tendem a ser escolhas mais saudáveis; os sucos Tial são um exemplo disso”.

Independentemente da categoria, a regra é clara: quanto mais próxima da fruta, maior o valor nutricional. Saber o que cada nome no rótulo significa é o primeiro passo para colocar no carrinho uma bebida que realmente faz bem.