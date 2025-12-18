Agências 360° ampliam atuação no crescimento de negócios

A atuação de agências de marketing digital com modelo 360° tem se consolidado como uma tendência em um mercado global em expansão, à medida que empresas buscam soluções integradas para enfrentar desafios de visibilidade, competitividade e performance. Um artigo da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo destaca que uma agência 360 adota uma abordagem holística, coordenando diversas disciplinas para criar campanhas mais coesas e eficazes.

Segundo estimativas do setor que foram publicadas pela Mordor Intelligence, o mercado global de agências de marketing, que inclui serviços digitais e integrados, deve atingir um valor estimado em cerca de USD 452,96 bilhões em 2025, com projeções de crescimento contínuo até 2030, refletindo a demanda por soluções completas que englobem planejamento, execução e análise de resultados.

No contexto do marketing digital, a agência Surya Marketing tem uma definição de marketing 360º onde os principais canais como redes sociais, site, blog, e-mail marketing, marketing de conteúdo, anúncios pagos e SEO trabalham conectados, garantindo uma comunicação consistente, reforçando a mensagem da marca em diferentes contextos. Essa abordagem contrasta com modelos tradicionais em que serviços isolados podem resultar em esforços fragmentados e menos eficientes.

O crescimento desse modelo reflete ainda uma mudança mais ampla nas prioridades do mercado, com empresas migrando investimentos de canais tradicionais para estratégias digitais integradas e buscando métricas claras de retorno sobre investimento e resultados mensuráveis. De acordo com a Digital Agency Network, estimativas de mercado apontam que o setor global de marketing digital deve alcançar cerca de US$ 1,099 trilhão até 2032, impulsionado pelas demandas por soluções multicanal e orientadas por dados.

Segundo a Content Marketing Brasil, a adoção do conceito 360° tem sido observada para que empresas se destaquem, conquistem clientes e alcancem resultados expressivos. Essa abordagem integra todas as frentes do marketing digital, desde SEO, content marketing, redes sociais e tráfego pago até inbound marketing, automação e análise de dados para criar uma experiência de marca unificada e eficaz. Essa tendência de mercado indica que organizações buscam consolidar a presença de marca em diferentes espaços, desde interações orgânicas até campanhas pagas, com uma visão unificada de desempenho e impacto.

O fundador e diretor-executivo da Surya Marketing, Paulo Surya, ressalta a importância dessa integração na prática profissional: “A abordagem 360° permite uma visão completa do ecossistema de comunicação, conectando objetivos estratégicos às métricas de desempenho em todos os canais relevantes”.



”Com o avanço contínuo da tecnologia e a crescente complexidade dos comportamentos de consumo online, espera-se que o modelo de agência 360° continue ganhando relevância como um padrão estratégico para organizações que buscam crescimento sustentável por meio de marketing digital efetivo”, finaliza Paulo Surya, fundador da Surya Marketing.