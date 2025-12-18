Jovens apresentam soluções para o futuro da tecnologia

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) celebrou no início de dezembro a sexta edição do Criatech, evento que tem a missão de conectar jovens com temas relacionados a tecnologia e impacto social. Realizado simultaneamente na sede da TOTVS, em São Paulo (SP), e nas unidades do IOS em Recife (PE) e Belo Horizonte (MG), o Criatech 2025 contou com a participação de aproximadamente 250 alunos, especialistas do setor e representantes de empresas parceiras, destacando a inovação e o protagonismo dos alunos na criação de soluções para desafios reais.

Ao longo do dia, os jovens apresentaram projetos de empresas fictícias que abordam desde a inclusão digital até soluções ambientais e de segurança. Os participantes puderam acompanhar palestras, que foram seguidas de avaliações técnicas fornecidas por uma banca composta por executivos das empresas parceiras do instituto.

"O Criatech é um marco na jornada de cada jovem, um 'dia de prova' em que o empenho se transforma em brilho e talento. É inspirador ver a coragem e a preparação dos nossos alunos, prontos para se divertir, ao mesmo tempo que mostram seu potencial ao mercado", destaca Vivian Broge, diretora-presidente do IOS. "Este evento reforça a força da nossa comunidade — educadores, voluntários e parceiros — que, juntos, já fizeram a diferença na vida de quase 50 mil pessoas. Hoje, celebramos não apenas a tecnologia, mas as infinitas oportunidades que ela gera para um futuro mais próximo, empático e brilhante", completa.

O apoio de parceiros estratégicos é fundamental para o sucesso do Criatech e para a missão do IOS. Recentemente, o instituto foi selecionado como um dos 50 beneficiários globais do Global Innovation Challenge 2025 da Citi Foundation. Este apoio visa impulsionar soluções inovadoras para aumentar a empregabilidade de jovens de baixa renda, permitindo ao IOS expandir a capacitação profissional em tecnologia da informação e comunicação, com novos conteúdos pedagógicos em Inteligência Artificial, Empreendedorismo e Educação Financeira, além de uma plataforma online para acesso nacional e a automação do ciclo de empregabilidade.

A coordenadora de Investimentos Sociais do Citi, Renata de Almeida, marcou presença no Criatech, reforçando este compromisso e a importância da iniciativa para o futuro econômico dos jovens. "Para a Citi Foundation, a parceria com uma instituição como o IOS é fundamental e alinhada à nossa missão de promover o progresso por meio da educação e da empregabilidade de jovens. Foi gratificante participar do Criatech e ver a qualidade e o impacto das apresentações, o que reforça o valor de iniciativas como esta", destaca.

A diversidade e a relevância dos projetos apresentados foram um dos grandes destaques do Criatech 2025. Os jovens demonstraram como a tecnologia, incluindo ferramentas como o ERP TOTVS Backoffice — Linha Protheus, Inteligência Artificial e a Internet das Coisas (IoT), pode ser aplicada para criar soluções inovadoras. Desde plataformas de inclusão digital para microempreendedores em áreas de vulnerabilidade, passando por dispositivos de segurança que utilizam geolocalização e IA, até propostas de produtos sustentáveis que abordam desafios ambientais como consumo consciente e energia limpa, cada ideia refletiu um profundo compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com práticas ESG.

"O IOS nasceu de uma visão fundamental da TOTVS: nosso sucesso não pode ser restrito apenas aos negócios, mas precisa reverberar em um impacto social amplo. Essa iniciativa é parte essencial da criação de um ecossistema que transforma a sociedade como um todo", declara Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS. "O Criatech é a materialização dessa visão, em que vemos jovens talentos, muitos deles utilizando nossa plataforma Protheus, desenvolvendo soluções que atendem às demandas do mercado e endereçam desafios críticos da nossa sociedade. Eles são a prova viva de que o Brasil tem talentos extraordinários prontos para liderar a próxima onda de inovação e gerar um futuro mais justo", enfatiza.

O Criatech não apenas proporcionou uma plataforma para a exibição dos projetos, mas também gerou um ambiente de networking, em que os alunos puderam interagir diretamente com profissionais do mercado, abrindo portas para futuras oportunidades de carreira. O instituto já planeja a próxima edição do evento, reafirmando o compromisso de continuar impulsionando a educação tecnológica e o desenvolvimento de jovens protagonistas que utilizarão a inovação para construir um mundo mais justo e sustentável.