VeritasChain apresenta a arquitetura VAP, divulga novas pesquisas sobre auditabilidade e confirma envios a 58 órgãos reguladores no mundo

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
18/12/2025 09:57

A VeritasChain apresentou hoje a arquitetura do seu Verifiable AI Provenance Framework (VAP), publicou novas pesquisas sobre trilhas de auditoria verificáveis e confirmou o envio de materiais informativos a 58 autoridades regulatórias em 43 jurisdições. Esses marcos avançam a missão da VeritasChain de estabelecer uma estrutura global de auditabilidade verificável para inteligência artificial e negociação algorítmica.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251216226802/pt/

Map indicates jurisdictions where regulatory outreach or informational submissions have been made as of Dec 2025.

Verifiable AI Provenance Framework (VAP)

O VAP é uma arquitetura de garantia em camadas, projetada para a verificação independente da tomada de decisão por sistemas de IA. Não se trata de um produto único, mas de uma estrutura que define como evidências criptográficas e verificações por terceiros interoperam em diferentes sistemas.

A arquitetura registra eventos desde a decisão até a execução como trilhas de auditoria imutáveis, facilitando a revisão regulatória e a análise pós-incidente sem dependência de confiança institucional. O VAP se baseia no VeritasChain Protocol (VCP), tratando evidências criptográficas como um elemento fundamental da garantia em IA.

Publicações de pesquisa

A VeritasChain publicou dois artigos complementares no Zenodo que demonstram a viabilidade e a necessidade de uma infraestrutura de IA auditável:

O benchmark oficial de auditabilidade de decisões de IA (v1.0) – incluindo o scorecard e o mapeamento regulatório – está disponível em: https://github.com/veritaschain/vcp-spec/tree/main/benchmark

Engajamento regulatório e setorial global

A VeritasChain submeteu materiais do VCP e do VAP a 58 reguladores em 43 jurisdições, incluindo autoridades da Europa, Ásia-Pacífico, Américas e MEA. Esses envios apoiam a compreensão regulatória da auditabilidade criptográfica em estruturas como a Lei de IA da União Europeia (AI Act).

A adoção da metodologia pelo setor também vem ganhando tração. Duas redes internacionais de serviços profissionais de Tier 1 passaram a referenciar o VeritasChain Benchmark Score no desenvolvimento de suas metodologias independentes de auditoria e garantia em IA.

Sobre a VeritasChain

A VeritasChain desenvolve padrões abertos, baseados em criptografia, para trilhas de auditoria verificáveis em sistemas orientados por IA. Seu trabalho abrange o design de protocolos (VCP), arquitetura de garantia (VAP), benchmarks abertos e pesquisa empírica, viabilizando sistemas de IA auditáveis de forma independente e prontos para o escrutínio regulatório.

Mais informações: https://veritaschain.orghttps://github.com/veritaschain

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Assessoria de Imprensa

VeritasChain

media@veritaschain.org


Fonte: BUSINESS WIRE

