Megaport se expande para a Índia, acelerando a expansão global com a aquisição da Extreme IX

A Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), líder mundial em Network as a Service (NaaS), anunciou hoje a aquisição da Extreme IX, a principal operadora de Pontos de Troca de Internet (IX) da Índia, pertencenteàExtreme Labs, uma empresa especializada em software e engenharia de redes com sede na Bulgária, responsável pela incubação da plataforma Extreme IX. A aquisição expande a plataforma global da Megaport para um dos mercados de infraestrutura digital que mais cresce no mundo e apoia a estratégia da empresa de oferecer serviços de conectividade escaláveis e de alto desempenho em toda a região da Ásia-Pacífico.

A aquisição consolida a atuação da Megaport em sete Pontos de Troca de Internet (IXPs) localizados nas principais metrópoles indianas: Délhi, Calcutá, Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Mumbai e Pune, conectando mais de 40 data centers e mais de 400 clientes. A aquisição também antecipa em quase três anos a entrada planejada da Megaport no mercado, além de incorporar uma equipe experiente no país, abrangendo operações, suporte, vendas, finanças e liderança para facilitar uma rápida integração e um crescimento futuro.

A rede Extreme IX na Índia será integradaàplataforma global da Megaport, possibilitando uma implementação gradual dos serviços da Megaport nos próximos meses, incluindo conectividade em nuvem, interconexões de data centers, borda virtual (virtual edge) e serviços de computação. Essa integração amplia a presença global da Megaport em 27 países e fortalece ainda mais sua atuação na região da Ásia-Pacífico, combinando os pontos fortes de duas plataformas complementares para proporcionar recursos aprimorados aos clientes na Índia e em todo o mundo.

“Ao integrar a Extreme IXàempresa Megaport, unimos a plataforma de rede mais confiável da Índiaànossa SDN mundial. Isso aumenta a nossa presença, agiliza nossa entrada na região e oferece aos clientes uma conexão perfeita e de alto desempenho em uma das principais economias do mundo”, disse Michael Reid, CEO da Megaport. “Ao levar nossa plataforma para a Índia, estamos não só oferecendo acesso de baixa latência aos principais Pontos de Troca de Internet e data centers, mas também auxiliando nossos clientes a estabelecer redes rápidas e de alto desempenho, além das fronteiras e ecossistemas em apenas alguns segundos.”

Victor Francess, um dos cofundadores da Extreme Labs e um líder experiente do setor com um histórico comprovado em expansão de infraestrutura e conectividade empresarial, disse: “Estou extremamente entusiasmado com o que está por vir e orgulhoso de ver a rede Extreme IX se tornar parte da visão global da Megaport”.

“A colaboração com a Megaport representa um novo e empolgante capítulo para a Extreme IX. Ao longo da última década, construímos uma das infraestruturas de compartilhamento de internet mais confiáveis, resilientes e voltadas para a comunidade da Índia. Com a abrangência mundial, o aporte financeiro e as competências de produto avançadas da Megaport, temos agora a oportunidade de levar esta plataforma a um patamar totalmente novo.”

Sobre a Megaport

A Megaport está mudando o modo como as empresas conectam sua infraestrutura, com uma plataforma inteligente e simples para gerenciar todas as conexões. Crie redes seguras, escaláveis ??e ágeis em apenas alguns cliques, ao acessar terminais mundiais e criar caminhos privados em minutos. Com a confiança das principais empresas do mundo, a Megaport faz parcerias com provedores de serviços internacionais, operadores de DC, integradores de sistemas e empresas de serviços gerenciados, e opera em mais de 1.000 locais habilitados ao redor do mundo. A Megaport possui certificação ISO/IEC 27001. Una-seàrevolução das redes em megaport.com.

Sobre a Extreme IX

A Extreme IX se destaca como a principal plataforma de troca de tráfego de internet na Índia, sendo responsável pelo maior volume de tráfego do país e por interconectar mais de 400 redes em 7 cidades e 49 localidades. Incubada pela Extreme Labs, uma empresa de engenharia de software e redes com sede na Bulgária, e fundada com a audaciosa missão de posicionar a Índia como um genuíno centro de conectividade digital para a Ásia, a Extreme IX desempenha um papel fundamental na melhoria do cenário de banda larga do país, promovendo velocidades mais altas, aumentando a confiabilidade e possibilitando o acesso mais acessível para milhões de usuários. Atualmente, a Extreme IX se destaca como uma plataforma de rede confiável e uma parte essencial da infraestrutura de internet da Índia. Visite-nos em extreme-ix.org.

