Strifor conquista o prêmio “Melhor Programa de Afiliados de Corretora — América Latina 2025”

PORT LOUIS, Maurício, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A corretora Strifor tem o prazer de anunciar que foi premiada com o título “Best Broker Affiliate Program — Latin America 2025” pelo Global Business & Finance Magazine Awards .

Esse importante reconhecimento destaca os esforços contínuos da empresa em desenvolver um programa de parcerias que não é apenas transparente e sustentável, mas também verdadeiramente voltado ao apoio dos afiliados na América Latina.

“Estamos extremamente orgulhosos desta conquista”, afirmou um representante da Strifor. “Este prêmio reflete o trabalho árduo e o comprometimento que dedicamosàconstrução de um programa que promove crescimento de longo prazo e colaboração. Somos profundamente gratos aos nossos parceiros eànossa equipe na América Latina por tornarem isso possível. Este sucesso pertence a todos nós.”

O reconhecimento reforça o compromisso da Strifor em oferecer serviços de afiliados de alta qualidade e em manter uma abordagem informada, transparente e centrada no cliente no universo do trading. A empresa segue empenhada em aprimorar seu ecossistema de afiliados e em expandir o suporte aos parceiros, capacitando-os a desenvolver seus negócios com confiança.

Olhando para o futuro, a Strifor está determinada a continuar evoluindo suas soluções e buscando conquistas ainda maiores.

“Obrigado aos nossos incríveis parceiros eàequipe da América Latina por sua dedicação contínua. Rumo ao próximo marco!”, acrescentou o representante.

Fundada em 2020, a Strifor opera sob a regulamentação da Financial Services Commission (FSC) de Maurício e é membro da Financial Commission, oferecendo proteção aos clientes de até €20.000 por meio de seu fundo de compensação. A empresa segue padrões internacionais de segurança financeira, garantindo transparência e condições de negociação justas para traders e parceiros em todo o mundo.



Trading CFDs carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. Details: https://www.strifor.org/DISCLOSURE/

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf5dde5a-6d7e-4dd7-abdc-93b204ebef60/pt

Media Contact: Anna Fernandez Public Relations Manager relations@strifor.org

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001145628)