Yakult é homenageada pelo programa Sesc Mesa Brasil

Criado em 1994, o programa Sesc Mesa Brasil é um programa nacional de segurança alimentar e nutricional que atua para reduzir o desperdício e combater a fome, conectando empresas doadoras de alimentos a instituições sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. No Encontro Anual Sesc Mesa Brasil, realizado em 9 de dezembro em São Paulo, a Yakult foi uma das empresas homenageadas pela participação no programa desde 2022.

Diariamente, alimentos próprios para consumo — porém, fora dos padrões de comercialização — são resgatados e distribuídos de forma rápida e segura para complementar as refeições servidas nas instituições.

Além da doação, o programa promove ações educativas sobre alimentação adequada e saudável, boas práticas na manipulação de alimentos e aproveitamento integral dos alimentos voltados principalmente para as instituições atendidas.

Presente em todo o país, o Sesc Mesa Brasil é a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina. Com as doações, o Sesc Mesa Brasil atende mais de 1.200 instituições sociais no estado de São Paulo, beneficiando em média 300 mil pessoas.

Até novembro de 2025, o programa distribuiu cerca de 6,7 milhões de quilos de alimentos, produtos de higiene pessoal, limpeza e outros itens doados por cerca de 1.030 empresas — algumas das quais com isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Além disso, as empresas economizam com a redução de custos com o descarte do alimento que perdeu valor comercial.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, afirma que é importante participar de iniciativas como o programa Sesc Mesa Brasil porque, com esse gesto, é possível ajudar a diminuir algumas necessidades básicas de alimentação de parte dos brasileiros mais vulneráveis. “Somos uma empresa preocupada com a saúde das pessoas ao redor do mundo, e esta ação atende às premissas da filosofia da Yakult”, ressalta.

