Agência Twist mira faturamento de oito dígitos em 2026 após crescer mais de 50%

No início de 2025, a Twist, agência fundada por Mauro Palacios, se mudou para um espaço maior em um dos centros empresariais da região das Nações Unidas, em São Paulo. A expansão acompanha um ciclo de crescimento acelerado: a empresa registrou aumento superior a 50% no faturamento em 2024, impulsionada por projetos como o rebranding da Olé Alimentos, estrelado pelo chef Erick Jacquin, e por novas contas de médio e grande porte.

Criada em 2008, em São Paulo, a Twist nasceu da inquietação de Mauro com um mercado publicitário dividido entre agências muito criativas, porém distantes dos resultados, e operações de performance eficientes, mas sem identidade. A proposta foi unir as duas pontas. Segundo o CEO, a ideia sempre foi ter grandes conceitos criativos guiados por dados, o que mais tarde se consolidou no conceito de “Creative Performance”. Começando com estrutura enxuta em São Caetano do Sul e sem investidores, a agência foi ganhando tração com cases como o lançamento digital do Honda New Fit em 2011 e a conta da Itautec em 2012.

Em 2014, a perda de uma conta que respondia por cerca de 70% do faturamento foi um divisor de águas. O episódio expôs a dependência de poucos clientes e levou a uma revisão profunda da estratégia comercial. A partir dali, a Twist passou a diversificar a carteira, fortalecer a prospecção e criar uma base de receita mais distribuída, o que se tornaria um dos pilares do crescimento dos anos seguintes.

No ano seguinte, em 2015, essa virada se materializou com a mudança para a avenida Chucri Zaidan. O salto quintuplicou custos e pressionou o time, mas aproximou a agência de grandes empresas e ampliou a capacidade de atrair talentos. De lá para cá, a Twist se estruturou como agência full-service de verdade, atuando de mídia e tecnologia a inbound, conteúdo e audiovisual. Em um dos principais clientes, a agência passou a concentrar tarefas que antes estavam divididas entre cinco fornecedores diferentes, o que gerou economia, simplificação de gestão e mais agilidade nas campanhas.

Além da operação da agência, Mauro se tornou uma voz ativa no ecossistema de marketing. Ele é criador e host do podcast Marketing with a Twist, que semanalmente entrevista líderes de marketing de grandes empresas para discutir estratégia, tendências, dados e criatividade. Com episódios distribuídos em plataformas como YouTube, Spotify e demais players de áudio, o programa já reuniu dezenas de executivos de marcas nacionais e globais.

Essa presença constante em conversas com heads e CMOs alimenta a prática da agência. Muitos dos assuntos debatidos no podcast, como uso de dados em marketing B2B, ESG sem greenwashing, go-to-market e employer branding, se desdobram em metodologias e rotinas internas aplicadas aos clientes da Twist. Além do podcast, Mauro também atua em iniciativas de educação em marketing e empreendedorismo, com conteúdo e formações voltados a profissionais e gestores que desejam estruturar áreas de comunicação mais estratégicas e integradas.

Hoje, com mais de 50 profissionais em modelo 100% presencial, a agência atende marcas que faturam acima de R$ 200 milhões anuais e assina projetos como o IPVA Zul + Estapar e o rebranding global da Tecumseh. A agência já foi reconhecida em premiações e plataformas nacionais e internacionais de publicidade e design, como Brazil Design Award, Prêmio ABEMD, Awwwards, The FWA e Martech Awards, e Mauro também atua como jurado em festivais do setor, como o FePI. Ao longo da trajetória, a empresa acumulou mais de mil campanhas desenvolvidas para clientes de diferentes segmentos, sempre com visão 360º e DNA digital.

A meta agora é sustentar o ritmo de crescimento e alcançar faturamento de oito dígitos até 2026, apoiada em uma combinação de comunicação 360º, produção de conteúdo própria e visão digital first. A nova sede na região das Nações Unidas simboliza esse momento de consolidação e preparação para o próximo salto, em um modelo que conecta agência, educação e produção de conteúdo em torno de um mesmo propósito: fazer marketing que gere resultado sem perder a alma.