Vocare Tax anuncia Thyago Borges como CEO

A Vocare Tax, empresa especializada em gestão de ativos tributários, anunciou a nomeação de Thyago Borges como seu novo CEO. A mudança ocorre em um momento de expansão do setor tributário, impulsionado pela Reforma Tributária brasileira, cuja primeira fase entra em vigor em janeiro de 2026. A chegada do CEO marca o ciclo de fusões e aquisições da companhia, como a Jornada Tax e o ARK, software da reforma tributária, no mercado nacional.

Com mais de 25 anos de experiência em cargos executivos, Borges construiu sua carreira em grupos como Claro, Vivo, Porto Seguro e Oi. Nesse período, liderou iniciativas de expansão, abertura de regionais, reestruturação comercial e implementação de modelos operacionais orientados por dados e governança.

A nomeação está alinhada à estratégia de ampliação da atuação da empresa e à consolidação de parcerias no ecossistema tributário, incluindo a incorporação de soluções educacionais e tecnológicas voltadas à Reforma Tributária.

Foco no ambiente fiscal na reforma tributária

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023, que deu origem à Reforma Tributária, empresas de diversos setores vêm buscando formas de se adaptar ao novo modelo de arrecadação baseado na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Nesse contexto, soluções capazes de organizar dados fiscais, revisar rotinas contábeis e simular impactos tornaram-se prioritárias. “Nosso compromisso é tornar a gestão de ativos tributários mais clara, segura e estratégica para o empresário brasileiro”, diz Borges, ao comentar o papel da Vocare Tax no apoio às empresas durante o período de transição do atual sistema para o novo modelo tributário.

A gestão de ativos tributários pela Vocare Tax envolve práticas voltadas à melhoria do desempenho financeiro e operacional das empresas, com foco na conformidade legal e na adoção de processos administrativos, apoiados por inteligência artificial, auditoria recorrente e cruzamento estruturado de dados fiscais, incluindo SPED, XMLs e eSocial.

Tecnologia e formação técnica

Além de seu portfólio técnico, a Vocare Tax vem ampliando sua presença em soluções complementares ao seu core business. Uma dessas frentes é a Jornada Tax, plataforma de educação executiva voltada à formação de contadores, advogados e empresários em temas ligados à Reforma Tributária.

A empresa mantém parceria com o G4 Educação para a oferta da trilha “Reforma Tributária na Prática” na plataforma G4 Skills. O conteúdo, com curadoria do ex-auditor da Receita Federal Adriano Subirá, trata de temas relacionados à operacionalização da Reforma Tributária, como split payment, cadeia de fornecedores, precificação em regime não cumulativo, maturidade fiscal e rastreabilidade.

As iniciativas estão relacionadas ao ecossistema do ARK, software de diagnóstico tributário utilizado para análise de arquivos fiscais, identificação de riscos e mapeamento de pontos de atenção, com apoio à elaboração de planos de transição entre o modelo vigente e os novos tributos previstos até 2033.

Expansão e estruturação nacional

A escolha de Borges para liderar a próxima fase da empresa visa consolidar a atuação da companhia em um cenário onde cresce a demanda por soluções fiscais confiáveis, especialmente em setores com alta complexidade tributária.

O novo C-level deve priorizar a expansão da base de atendimento, o desenvolvimento de novas frentes de negócio e a integração entre tecnologia, educação tributária e serviços de compliance. A expectativa é de que a empresa amplie sua atuação em polos regionais e estabeleça novas parcerias com entidades empresariais, redes de contabilidade e instituições voltadas à governança e sustentabilidade de empresas brasileiras.

Sobre a Empresa

A Vocare Tax é uma organização com foco na gestão de ativos tributários e soluções integradas para o ambiente fiscal. Sua atuação combina tecnologia proprietária, diagnósticos tributários, auditoria recorrente e suporte técnico permanente. A empresa integra o Vocare Group, ecossistema empresarial que atua também nas áreas de investimentos, planejamento patrimonial, BPO financeiro, securitização e seguros corporativos.