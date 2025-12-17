Assine
Mundo Corporativo

Influenciadores de Brasília participam do Sebrae Acredita

Presstrip do Sebrae Nacional leva jornalistas e influenciadores para acompanhar de perto o Acredita Sebrae e o Capital Empreendedora, com o intuito de gerar conteúdo de marketing de influência sobre o setor produtivo.

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
17/12/2025 18:12

Influenciadores de Brasília participam do Sebrae Acredita

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realizou em São Paulo uma edição do Acredita Sebrae, iniciativa voltada ao empreendedorismo e à inovação. O evento aconteceu no Novo Hotel Center Norte e reuniu públicos diversos ligados ao ambiente de negócios e comunicação. Entre os participantes estiveram influenciadores de Brasília que atuam na cobertura de temas relacionados ao universo empreendedor.

Entre os nomes presentes estiveram o jornalista e criador de conteúdo Eldo Gomes (@EldoGomes) e a blogueira Karl Jeanneth (@CheiaDeSegredos). Ambos já produzem conteúdos voltados para empreendedores, destacando pautas e histórias que circulam no ambiente do empresariado. A presença de criadores de conteúdo em iniciativas como o Acredita Sebrae evidencia o papel do marketing de influência como prática cada vez mais presente em instituições públicas e privadas.

O presstrip organizado pelo Sebrae Nacional levou jornalistas e influenciadores para acompanhar de perto tanto o Acredita Sebrae quanto o Capital Empreendedora. A proposta foi gerar conteúdo de marketing de influência sobre o setor produtivo, ampliando a divulgação de informações e experiências vividas durante o evento. A iniciativa reforça a importância de aproximar diferentes públicos do universo empreendedor e da inovação.

Para o gerente de capitalização e serviços financeiros do Sebrae Nacional, Valdir Oliveira, contar com profissionais das plataformas digitais que dialogam com nichos variados é parte da estratégia de comunicação. Durante as atividades, os influenciadores tiveram acesso a experiências e informações sobre o universo Sebrae, fortalecendo a conexão entre o setor produtivo e os canais de conteúdo digital.




Website: https://www.eldogomes.com.br/sebraeacredita/

