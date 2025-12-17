Soamar promove 52ª Regata Marinha do Brasil e encerra temporada em Santos
Evento reuniu velejadores de diferentes categorias e reforçou a tradição náutica da Baixada Santista.
A Baía de Santos foi palco, neste sábado (13), da 52ª edição da Regata Marinha do Brasil, prova tradicional que celebrou o Dia do Marinheiro e marcou o encerramento oficial da temporada de vela na Baixada Santista. O evento reuniu velejadores de diferentes níveis, autoridades e convidados, consolidando a forte ligação entre a comunidade náutica local e a Marinha do Brasil.
A competição contou com duas regatas simultâneas: uma de barcos maiores (oceânicos) e outra de monotipos, reunindo cerca de 65 embarcações na raia. As largadas aconteceram às 12h30, com a Regata de Monotipos nas proximidades do Aquário Municipal de Santos e a Regata de Oceânicos em frente à praia do Gonzaga, próximo ao farol vermelho e branco no centro da baía. As chegadas ocorreram nos mesmos pontos das largadas.
A sede náutica do Clube Internacional de Regatas concentrou toda a estrutura do evento e recebeu os velejadores ao final das provas para a confraternização de encerramento da temporada.
O organizador da regata, Paulo Medeiros, destacou o caráter festivo e tradicional do evento. “Hoje nós estamos aqui realizando a 52ª Regata Marinha do Brasil. É uma grande festa e um encerramento da temporada de vela. Na realidade, são duas regatas, uma de barcos maiores e outra de monotipos, com 65 barcos na raia”, afirmou.
Ele também ressaltou a importância da confraternização após as provas: “Depois da regata, os barcos vêm para o clube para uma confraternização, marcando o encerramento da temporada. Já são 52 anos realizando esse evento, unindo a comunidade náutica para participar da regata e confraternizar no almoço que a gente oferece. É uma alegria”, completou.
Já o presidente da Sociedade Amigos da Marinha (Soamar), Elmer Justo, enfatizou o simbolismo da data e a relevância histórica da regata. “Estamos realizando a 52ª Regata da Marinha em comemoração ao Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro, data magna da Marinha, que marca o nascimento do Almirante Tamandaré, patrono da Marinha”.
Elmer aproveitou para destacar também o papel da regata na aproximação entre a Marinha e a sociedade. “A Soamar completa 53 anos e, praticamente desde a fundação, promove essa regata. Não há nada mais simbólico do que uma regata para fazer a ligação da sociedade com a Marinha, unindo a Marinha à cidade”, disse.
Realizada anualmente no mês de dezembro, a Regata Marinha do Brasil encerra o calendário náutico regional em clima de confraternização, esporte e celebração, reafirmando sua importância histórica e esportiva para Santos e toda a Baixada Santista.
A 52?ª Regata da Marinha do Brasil tem o patrocínio da Transbrasa, DP World e Eldorado Brasil; apoio: Marinha do Brasil, Iate Clube de Santos, Clube Internacional de Regatas, Nunes Projetos Incentivados, Prefeitura de Santos, PROMIFAE; realização: Soamar.
Serviço:
Resultados - Classes Monotipos
- Classe ILCA 4
- 1º lugar: Sara Vasco
- Classe ILCA 6
- 1º lugar: Estefani Lima
- Classe ILCA 7
- 1º lugar: Eliezer Santos
- 2º lugar: Davi Farias
- 3º lugar: Armando Farias
- Classe Dingue
- 1º lugar: Bruno Felix e Isadora Vasco
- 2º lugar: Tais Oliveira e Aline Sena
- 3º lugar: Davi Ferreira, Julio Cesar Santos e João Paulo Goes
- Open Bic Feminino
- 1º lugar: Elisa Silva
- 2º lugar: Amanda Marques
- 3º lugar: Isabel Nascimento
- Open Bic Masculino
- 1º lugar: Luan Camboin
- 2º lugar: Vitor Baltazar
- 3º lugar: Oscar Vema
- Classe Aberta
- 1º lugar: Sofia Rocha e Lucas Santis
- 2º lugar: Wilton Almeida e Lais Almeida
- 3º lugar: Harnald Stolt, Antonio Oliveira, Isabele Souza e Ana Paula Santos
Resultados - Classe Oceânica
- Classe ORC
- 1º lugar: Inaê
- 2º lugar: Rudá
- 3º lugar: Kairos
- Classe RGS Geral
- 1º lugar: H3+
- Classe RGS A
- 1º lugar: H3+
- 2º lugar: Asbar IV
- Classe RGS B
- 1º lugar: Silene II
- 2º lugar: +Bacana
- 3º lugar: Niki
- Classe RGS Cruiser A
- 1º lugar: Totora
- 2º lugar: Agulha
- 3º lugar: Dreams II
- Classe RGS Cruiser B
- 1º lugar: Lambaru
- 2º lugar: Thor
- 3º lugar: Mare Blu
- Classe Mini 6.5
- 1º lugar: Dopamina
Sobre a Soamar Santos
Fundada em 13 de dezembro de 1972, em Santos (SP), a Soamar Santos — originalmente como ASAM (Associação Santista dos Amigos da Marinha) — tem por missão reunir pessoas ligadas à vida naval e marítima, promovendo cultura, história e cidadania.
Ao longo dos anos, a entidade evoluiu para ASPAM (Associação Paulista dos Amigos da Marinha) em 1974 e tornou-se parte integrante da rede nacional da Soamar.
Hoje, com atuação voltada à comunidade santista e à preservação da memória naval, a Soamar Santos organiza eventos culturais, educacionais e esportivos, fomentando o vínculo com o mar, a história e o patrimônio da Marinha do Brasil.
