Soamar promove 52ª Regata Marinha do Brasil e encerra temporada em Santos

A Baía de Santos foi palco, neste sábado (13), da 52ª edição da Regata Marinha do Brasil, prova tradicional que celebrou o Dia do Marinheiro e marcou o encerramento oficial da temporada de vela na Baixada Santista. O evento reuniu velejadores de diferentes níveis, autoridades e convidados, consolidando a forte ligação entre a comunidade náutica local e a Marinha do Brasil.

A competição contou com duas regatas simultâneas: uma de barcos maiores (oceânicos) e outra de monotipos, reunindo cerca de 65 embarcações na raia. As largadas aconteceram às 12h30, com a Regata de Monotipos nas proximidades do Aquário Municipal de Santos e a Regata de Oceânicos em frente à praia do Gonzaga, próximo ao farol vermelho e branco no centro da baía. As chegadas ocorreram nos mesmos pontos das largadas.

A sede náutica do Clube Internacional de Regatas concentrou toda a estrutura do evento e recebeu os velejadores ao final das provas para a confraternização de encerramento da temporada.

O organizador da regata, Paulo Medeiros, destacou o caráter festivo e tradicional do evento. “Hoje nós estamos aqui realizando a 52ª Regata Marinha do Brasil. É uma grande festa e um encerramento da temporada de vela. Na realidade, são duas regatas, uma de barcos maiores e outra de monotipos, com 65 barcos na raia”, afirmou.

Ele também ressaltou a importância da confraternização após as provas: “Depois da regata, os barcos vêm para o clube para uma confraternização, marcando o encerramento da temporada. Já são 52 anos realizando esse evento, unindo a comunidade náutica para participar da regata e confraternizar no almoço que a gente oferece. É uma alegria”, completou.

Já o presidente da Sociedade Amigos da Marinha (Soamar), Elmer Justo, enfatizou o simbolismo da data e a relevância histórica da regata. “Estamos realizando a 52ª Regata da Marinha em comemoração ao Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro, data magna da Marinha, que marca o nascimento do Almirante Tamandaré, patrono da Marinha”.

Elmer aproveitou para destacar também o papel da regata na aproximação entre a Marinha e a sociedade. “A Soamar completa 53 anos e, praticamente desde a fundação, promove essa regata. Não há nada mais simbólico do que uma regata para fazer a ligação da sociedade com a Marinha, unindo a Marinha à cidade”, disse.

Realizada anualmente no mês de dezembro, a Regata Marinha do Brasil encerra o calendário náutico regional em clima de confraternização, esporte e celebração, reafirmando sua importância histórica e esportiva para Santos e toda a Baixada Santista.

Resultados - Classes Monotipos

Classe ILCA 4





1º lugar: Sara Vasco





Classe ILCA 6





1º lugar: Estefani Lima





Classe ILCA 7





1º lugar: Eliezer Santos





2º lugar: Davi Farias





3º lugar: Armando Farias





Classe Dingue





1º lugar: Bruno Felix e Isadora Vasco





2º lugar: Tais Oliveira e Aline Sena





3º lugar: Davi Ferreira, Julio Cesar Santos e João Paulo Goes





Open Bic Feminino





1º lugar: Elisa Silva





2º lugar: Amanda Marques





3º lugar: Isabel Nascimento





Open Bic Masculino





1º lugar: Luan Camboin





2º lugar: Vitor Baltazar





3º lugar: Oscar Vema





Classe Aberta





1º lugar: Sofia Rocha e Lucas Santis





2º lugar: Wilton Almeida e Lais Almeida





3º lugar: Harnald Stolt, Antonio Oliveira, Isabele Souza e Ana Paula Santos



Resultados - Classe Oceânica

Classe ORC





1º lugar: Inaê





2º lugar: Rudá





3º lugar: Kairos





Classe RGS Geral





1º lugar: H3+





Classe RGS A





1º lugar: H3+





2º lugar: Asbar IV





Classe RGS B





1º lugar: Silene II





2º lugar: +Bacana





3º lugar: Niki





Classe RGS Cruiser A





1º lugar: Totora





2º lugar: Agulha





3º lugar: Dreams II





Classe RGS Cruiser B





1º lugar: Lambaru





2º lugar: Thor





3º lugar: Mare Blu





Classe Mini 6.5





1º lugar: Dopamina





Sobre a Soamar Santos



Fundada em 13 de dezembro de 1972, em Santos (SP), a Soamar Santos — originalmente como ASAM (Associação Santista dos Amigos da Marinha) — tem por missão reunir pessoas ligadas à vida naval e marítima, promovendo cultura, história e cidadania.

Ao longo dos anos, a entidade evoluiu para ASPAM (Associação Paulista dos Amigos da Marinha) em 1974 e tornou-se parte integrante da rede nacional da Soamar.

Hoje, com atuação voltada à comunidade santista e à preservação da memória naval, a Soamar Santos organiza eventos culturais, educacionais e esportivos, fomentando o vínculo com o mar, a história e o patrimônio da Marinha do Brasil.

