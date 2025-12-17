Tecban e BNB se unem para modernizar rede de autoatendimento

A Tecban, empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema financeiro do país mais eficiente e inclusivo, acaba de firmar parceria com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para a gestão integrada de caixas eletrônicos da instituição.

O acordo prevê a instalação e o gerenciamento de 100 caixas eletrônicos do modelo reciclador, que permitirão aos clientes do BNB realizar saques, saldos, extratos e depósitos em tempo real, sem a necessidade do uso de envelope. Os equipamentos permitirão também que clientes de todas as outras instituições financeiras conectadas ao Banco24Horas realizem as transações disponibilizadas pelos seus bancos. Além disso, os equipamentos integrarão soluções tecnológicas avançadas, como manutenção, atualização e monitoramento 24/7.

Os equipamentos serão instalados em diversas agências do Banco do Nordeste, distribuídas pelos 11 estados em que a instituição atua: os nove da Região Nordeste, além do Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. A implantação está prevista para ocorrer ao longo do primeiro semestre de 2026.

O modelo adotado será interoperável, ou seja, os caixas eletrônicos terão a identidade visual do Banco do Nordeste, mas funcionarão com infraestrutura e tecnologia do Banco24Horas, um produto do grupo Tecban, presente no cotidiano de 160 milhões de brasileiros e que dispõe de mais de 150 instituições financeiras conectadas. O formato é o mesmo utilizado nas parcerias recentes da Tecban com outras instituições e reforça o papel da companhia como parceira estratégica dos bancos na expansão, modernização de seus canais para maior capilaridade e presencialidade e eficiência operacional e financeira.

“Essa parceria reforça nossa estratégia de apoiar as instituições financeiras na expansão da conveniência e eficiência de suas redes, com tecnologia de ponta, interoperabilidade e segurança. Esse modelo beneficia principalmente os clientes, promovendo a inclusão financeira e o fortalecimento do ecossistema financeiro. Juntos, estamos impulsionando a inovação em uma região essencial para o desenvolvimento econômico e social do país”, destaca Karine Barros, diretora comercial e de produtos da Tecban.

Para o Banco do Nordeste (BNB), “a parceria com a Tecban e a integração à rede Banco24Horas representam um passo estratégico para o Banco do Nordeste na modernização de nossos canais de atendimento. Os caixas eletrônicos recicladores trarão maior agilidade, conveniência e segurança, reduzindo filas e ampliando a satisfação dos clientes, beneficiando diretamente a população dos 11 estados onde atuamos”, afirma Lucas Forte, gerente do Ambiente de Transações e de Serviços Bancários do Banco do Nordeste.

