Patrus Transportes apoia ação de inclusão social

A Patrus Transportes reforça seu compromisso com a responsabilidade social e a inclusão ao apoiar o Natal Solidário, ação realizada pelo Instituto Marum Patrus (IMAP) em parceria com o projeto Circuito Inclusão. A iniciativa acontece no dia 20 de dezembro, às 9h, no Parque Amendoeiras, em Contagem, e tem como propósito presentear aproximadamente 200 crianças com deficiência, promovendo momentos de alegria, acolhimento e pertencimento neste período de Natal.

Os presentes serão doados pelos colaboradores da Patrus Transportes, que apadrinharam as cartinhas escritas pelas crianças e se mobilizaram para atender seus pedidos com carinho. Durante o evento, haverá uma confraternização, com um lanche especial para as crianças e suas famílias, além da entrega dos presentes pelos voluntários, padrinhos e parceiros envolvidos na ação.

O projeto Natal Solidário é uma ação anual organizada pelo Circuito Inclusão e apoiada pelo IMAP, que busca levar atenção, cuidado e um presente especial para crianças e jovens atendidos pela instituição. A iniciativa contribui para fortalecer vínculos comunitários e garantir que essas famílias tenham a oportunidade de viver um momento de celebração, mesmo diante de desafios sociais e econômicos.

“É uma honra para a Patrus Transportes contribuir com iniciativas que promovem inclusão e bem-estar para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Acreditamos que pequenos gestos podem transformar vidas e fortalecer laços comunitários, especialmente quando envolvem o engajamento dos nossos colaboradores em ações de voluntariado”, afirma a diretora de RH e ESG da empresa, Junia Rodrigues.

“O Natal Solidário mostra como a união de esforços pode garantir que nenhuma criança seja esquecida nesta data especial em que é comemorado o Natal, oferecendo não apenas um presente, mas uma experiência de afeto e reconhecimento”, destaca a gestora-executiva do Instituto Marum Patrus, Olga Mendes.

Ao se engajar pelo segundo ano consecutivo com o Natal Solidário, a Patrus Transportes e o Instituto Marum Patrus reafirmam seu papel como agente transformador nos territórios onde atuam, incentivando o voluntariado corporativo e o compromisso contínuo com a inclusão social.