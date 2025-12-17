Cresce movimento de moradores que adotam praças em São Paulo

A campanha “Ernani é Praça!”, no Alto de Pinheiros, é um dos exemplos mais recentes de um movimento que vem ganhando força na cidade de São Paulo: a mobilização da sociedade civil para cuidar e transformar espaços públicos.

Em vez de depender apenas de empresas, moradores e coletivos têm se organizado para adotar praças, propor reformas e criar programações culturais. A Praça Ernani Braga, próxima à Avenida Pedroso de Morais, já atingiu 90% da meta de arrecadação de sua campanha de financiamento coletivo e deve ganhar um parquinho temático “pirata”, pet place, equipamentos de ginástica e novo paisagismo. A campanha vai até 20 de dezembro.

A iniciativa é conduzida por moradores com apoio do Instituto Cidades.org, que atua formalmente nas adoções em nome das comunidades. A campanha “Ernani é Praça!” já promoveu atividades como recreação infantil, show de palhaços e uma edição especial de “doce ou travessura” no Dia das Bruxas, ações que reforçam o caráter coletivo e cultural do projeto.

Segundo Marcelo Rebelo, fundador do GrupoCidades, dedicado a transformar as cidades por meio dos espaços públicos, é crescente a quantidade de projetos de adoção comunitária hospedados na plataforma de sua companhia. Urbanista pós-graduado em Planejamento e Gestão de Cidades pela Universidade de São Paulo (USP), Marcelo oferece hospedagem jurídica para ajudar grupos de moradores a viabilizarem suas iniciativas. Os locais beneficiados estão reunidos na plataforma de monitoramento da Prefeitura de São Paulo, caso do Bosque Madalena, na Vila Madalena, e da Praça Jaú, nos Jardins. Muitos desses espaços vêm ganhando novas estruturas, paisagismo e uma agenda ativa de eventos.

Para os organizadores da campanha “Ernani é Praça!”, o movimento simboliza uma mudança de paradigma na gestão dos espaços urbanos. “A comunidade deixou de ser apenas usuária e passou a ser protagonista da transformação do bairro”, afirma Monica Vidiz, uma das moradoras envolvidas no projeto.

Para ela, o modelo tem mostrado resultados concretos: praças mais bem cuidadas, vivas e conectadas ao cotidiano dos bairros. A campanha “Ernani é Praça!” segue aberta a doações com informações disponíveis em @ernaniepraca.