MPD Engenharia lidera consórcio na construção do novo campus

A MPD Engenharia lidera o consórcio responsável pela execução das obras do novo campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu (PR). O projeto, elaborado em 2008 por Oscar Niemeyer, está entre os últimos concebidos pelo arquiteto e foi projetado para receber cerca de 10 mil pessoas entre estudantes, professores e colaboradores.

Sob gestão do UNOPS (escritório da ONU especializado em infraestrutura e gestão de projetos), a obra tem grande relevância para a região da tríplice fronteira, unindo educação, cultura e integração latino-americana. A Itaipu Binacional é a principal financiadora da iniciativa, que conta ainda com o apoio do Ministério da Educação (MEC).

O consórcio, liderado pela MPD Engenharia e formado em parceria com a Ankara, é responsável pela execução das obras, que seguem alinhamentos estabelecidos em conjunto com o UNOPS e os projetistas originais que trabalharam com Niemeyer, além de consultorias técnicas que revisaram e atualizaram todos os planos executivos.

“Participar da construção de um projeto com a assinatura de Oscar Niemeyer é, sem dúvida, uma grande honra e também uma enorme responsabilidade. Nossa equipe tem trabalhado com rigor técnico e sensibilidade arquitetônica para preservar a essência do projeto original, ao mesmo tempo em que incorporamos soluções contemporâneas de engenharia, sustentabilidade e inclusão social”, afirma Fábio Nossaes, diretor-geral de Construção da MPD Engenharia.

Além da construção em si, o projeto incorpora ações de sustentabilidade, diversidade e inclusão propostas pelo UNOPS, com medidas como a contratação de pelo menos 15% da mão de obra formada por grupos prioritários (mulheres, pessoas com deficiência, migrantes, jovens, pessoas transexuais), além de um programa de extensão voltado a alunos da UNILA e do Programa Reeducando, que possibilita a contratação de egressos do sistema prisional, promovendo a reinserção na sociedade.

“O envolvimento da MPD nesse projeto reforça nossa capacidade de atuação em empreendimentos de grande porte e relevância social, além do nosso portfólio consolidado no setor imobiliário de alto padrão. Trata-se de uma obra que vai muito além da engenharia: é um legado para a educação, para a integração regional e para o desenvolvimento do país”, afirma Milton Meyer, co-presidente da MPD Engenharia.

A construção contempla o edifício administrativo, biblioteca e restaurante universitário, bloco de salas de aula, central de utilidades e vias de acesso, em uma estrutura que interliga todos os prédios, possibilitando a integração entre os cursos. Ao final, o campus será capaz de abrigar mais de 10 mil pessoas em um espaço de quase 95 mil metros quadrados, consolidando-se como um marco arquitetônico e educacional para o Brasil e para a América Latina e o Caribe.

Além do impacto físico e estrutural, o projeto já conta com canais ativos de comunicação que aproximam a sociedade de seu desenvolvimento. Por meio do site e do Instagram, é possível acompanhar informações atualizadas sobre as etapas da obra, marcos de entrega e iniciativas de participação comunitária, reforçando a transparência e o caráter coletivo da iniciativa.