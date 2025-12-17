Grupo EcoPower celebra 85 mil projetos homologados

A EcoPower Eficiência Energética comemora, em dezembro, 85 mil projetos de energia solar homologados por distribuidoras de energia elétrica em todo o Brasil. Projetos residenciais, empresariais, industriais e rurais que impactam dois aspectos: a economia familiar pela qualidade de vida agregada à redução no custo mensal do pagamento de contas de energia solar e o meio ambiente pela redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE).

Segundo Anderson Oliveira, CEO do grupo EcoPower, desde o início a empresa enfrentou processos desafiadores que foram vencidos com resiliência, dada a clareza que o solar apontava: “Um mercado novo, uma solução inovadora. O fotovoltaico levaria as pessoas à independência de não mais pagar caro em conta de luz”.

A EcoPower iniciou sua trajetória em 2013, na cidade de Barretos (SP), conhecida como a “Capital do Rodeio” e do “Hospital de Amor”, logo se tornaria também a “Capital da Energia Solar”. Anderson, engenheiro elétrico de formação, enfrentou as adversidades como falta de fornecedores, dúvida dos clientes, falta de financiamento para viabilizar os projetos que, no início, eram bem mais caros e o entrave das distribuidoras que não estavam habituadas a homologar projetos de energia solar.

Ao recordar seu primeiro cliente, um fato interessante chamou a atenção: “Nosso primeiro cliente foi o Hotel Winner. Só tempos depois fomos entender que já era nosso destino: vencedor. Não imaginava ainda que um dia estaria contando a história de 85 mil projetos homologados em todo o Brasil”, declarou Anderson.

Para o CEO do grupo EcoPower, a empresa se desenvolveu porque, desde o início, jamais deixou de atender aos clientes da mesma forma: “Tratando por nome, tratando da forma como a gente gostaria de ser tratado: com o respeito e atenção que cada projeto precisa”, afirmou Anderson.

A EcoPower hoje conta com 350 franqueados em todo o território brasileiro, possui frota própria para suas entregas e mais de 200 equipes de instaladores e em sua sede há mais de 400 colaboradores. “Venho aqui, em nome de toda a EcoPower e de todas as pessoas que confiaram em nosso trabalho: nossos colaboradores, parceiros e, principalmente, todos os nossos clientes que fizeram com que nós nos tornássemos a maior empresa de energia solar do Brasil. E que venham outros 85 mil projetos homologados, porque nós trabalhamos para fazer do sol o grande propulsor da mudança financeira em sua família e promover a sustentabilidade”, agradeceu Anderson.