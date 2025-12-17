Lockers em lavanderias podem facilitar a rotina no Brasil

A combinação de rotina acelerada e busca por conveniência vem mudando o comportamento do consumidor e abrindo espaço para novas soluções no setor de lavanderias. Se o processo completo de lavar, secar e passar roupas pode levar de 3 a 4 horas, encontrar esse tempo na agenda se tornou um desafio para muitos moradores da capital mineira. Nesse cenário, o uso de lockers inteligentes instalados em pontos estratégicos da cidade começa a ganhar força como alternativa para quem precisa terceirizar a tarefa sem se prender a horários.

Os lockers funcionam como armários automatizados, conectados a sistemas digitais de gestão. O cliente deposita suas peças no compartimento, faz o registro via aplicativo ou terminal e recebe uma notificação quando o serviço é concluído, podendo retirar as roupas limpas no momento mais conveniente, seja pela manhã, à noite ou aos fins de semana. A solução busca eliminar a necessidade de deslocamentos em horários comerciais e reduz filas e tempo de espera nas lojas físicas.

“Os lockers trazem uma liberdade de uso que dialoga com a realidade de quem passa o dia inteiro fora de casa. O cliente não precisa adaptar a rotina à lavanderia; é o serviço que se adapta ao ritmo de vida dele”, explica o CEO da Meu Locker, Gabriel Peixoto. “Além disso, a tecnologia agregada permite rastreio do pedido, comunicação em tempo real e maior segurança no processo”, completa.

Para as lavanderias, o modelo pode representar ganho de eficiência operacional e oportunidade de expansão. Ao distribuir lockers em condomínios, centros comerciais, academias, estacionamentos, shoppings e hubs de serviços, os estabelecimentos alcançam públicos que antes deixavam de contratar o serviço por falta de tempo ou dificuldade de acesso às lojas físicas. A automação também otimiza a logística de coleta e entrega, reduzindo custos e permitindo que equipes sejam realocadas para atividades de maior valor agregado.

“Estamos observando um aumento significativo de novos usuários a partir dos lockers, especialmente jovens profissionais, famílias que moram em condomínios e pessoas que trabalham em esquema de plantão”, afirma Peixoto. “Mais de 40% dos clientes que utilizam os armários inteligentes declararam que não usavam lavanderias antes, principalmente por falta de tempo para ir até a loja”, destaca.

Apesar do potencial de crescimento, o uso de lavanderias ainda é baixo no país. Segundo dados do Sindicato Nacional das Empresas de Lavanderia (Sindilav), publicados no site Sua Franquia, apenas 5% da população brasileira utilizam esses serviços regularmente. A expectativa da entidade é que esse índice dobre, chegando a 10% até 2030, impulsionado pelo crescimento das cidades, pela mudança no perfil das famílias e pela busca por soluções que economizem tempo e ofereçam praticidade.

LAVTECH

As transformações tecnológicas no setor, incluindo o uso de lockers e soluções digitais, estiveram em evidência na LAVTECH, evento dedicado exclusivamente à cadeia de lavanderias na América do Sul. A feira, que aconteceu de 25 a 27 de novembro, no São Paulo Expo, reuniu empresas internacionais e visitantes de diversos países, inclusive a Meu Locker.

Durante três dias, proprietários e profissionais de lavanderias industriais, hospitalares, hoteleiras, de varejo, franqueadores, empreendedores e representantes de condomínios tiveram acesso a lançamentos em máquinas, sistemas de automação, soluções sustentáveis e modelos de negócio baseados em conveniência e tecnologia. “A LAVTECH é hoje o principal palco da região para discutir tendências e fechar parcerias que aceleram a modernização do setor”, reforça o CEO.