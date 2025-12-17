Portugal se consolida como polo global de inovação tech

Portugal vem se consolidando como um dos principais centros de inovação e desenvolvimento tech da Europa, posicionando-se estrategicamente no cenário global de empreendedorismo e transformação digital. Esse movimento ganhou destaque especial durante a 10ª edição do Web Summit Lisboa, que reafirmou a capital portuguesa como polo mundial de tecnologia e inovação.

A edição deste ano reuniu mais de 71 mil participantes de 157 países, consolidando Lisboa como um dos principais polos mundiais de tecnologia. Entre os convidados estiveram o ator Cliff Curtis e o CEO Chris Smith, que apresentaram iniciativas voltadas para soluções tecnológicas de impacto social.

Segundo matéria do Diário As Beiras, durante a abertura oficial, Paddy Cosgrave, CEO e fundador do Web Summit, destacou que as startups participantes da edição de 2024 "levantaram mais de US$ 750 milhões em financiamento nos 12 meses seguintes à conferência". Já a edição de 2025 registrou "um número recorde de mais de 1.800 investidores presentes", reforçando o crescente interesse global por negócios em estágio inicial.

Tecnologia a serviço da dignidade humana

Um dos momentos mais marcantes do evento foi a participação do ator Cliff Curtis, conhecido por filmes como Avatar, Hobbs & Shaw, Training Day e pela série Fear the Walking Dead. Ao lado de Chris Smith, CEO da Bloxx, Curtis apresentou um projeto voltado para soluções tecnológicas de acesso à moradia.

Curtis explicou sua motivação pessoal: "Eu venho de comunidades onde a falta de moradia é uma realidade dura. Muitas pessoas simplesmente não conseguem acessar um lar digno. Trabalhar com o Chris nesse projeto é uma forma revolucionária de enfrentar esse problema. O que me move é a preocupação com essas populações que têm necessidade de moradia e não conseguem ter acesso. Eu espero estar contribuindo de verdade, porque o que estamos tentando construir aqui é uma solução que devolva dignidade às pessoas".

Chris Smith reforçou o caráter transformador da iniciativa: "Estamos trabalhando juntos há três anos, mas esta é uma área extremamente complexa. A questão é como traduzimos tudo isso para que as pessoas entendam. É uma mudança completa em relação ao que foi feito antes. Se conseguirmos nos comunicar bem, e se todos se unirem, podemos criar uma diferença fundamental. Em vez de lamentar o estado do mundo, podemos construir a solução que queremos ver".

Coimbra: o exemplo de inovação que inspira Portugal

Paralelamente ao destaque de Lisboa, a cidade de Coimbra vem se afirmando como referência internacional em ciência, tecnologia e qualidade de vida. Em entrevista ao podcast Business Rock, Antonio Carlos Albuquerque, diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Competitividade e Investimento da Câmara Municipal de Coimbra, apresentou números expressivos: "Quando nós chegamos, o volume de negócios era de 3,7 milhões de euros. Hoje, estamos quase em 12 milhões de euros, o que é impactante na cidade".

Integração entre universidade, governo e empresas impulsiona crescimento

O avanço de Coimbra resulta de uma estratégia de integração entre academia, setor público e iniciativa privada. Segundo Albuquerque, o interesse não é promover a cidade, mas atrair pessoas. "Obviamente eu não quero promover Coimbra pelo lado do salário, mas se não tiveres salários atrativos, não consegues atrair ninguém. Hoje, é a diferença que Coimbra tem, e o que está a acontecer na cidade é o número de empresas e o volume de negócios que triplicou, o que é o nosso objetivo".

O apresentador do Business Rock Sandro Ari, também vice-presidente de Marketing e Parcerias da Pagos, comparou o cenário português ao brasileiro, comentando sobre a burocracia do país. "No Brasil, a gente tem uma burocracia muito grande para se criar uma empresa, e mais do que isso, é você estruturá-la com talentos, com espaço e, principalmente, com a interação com o governo".

Inovação em meios de pagamento e impacto social

Ao comentar a chegada da Softnex — grupo brasileiro de tecnologia para bandeiras de cartão de arranjo fechado —, Albuquerque destacou: "Portugal, obviamente, não tem a dimensão que o Brasil tem em termos de número de pessoas, mas também tem essa necessidade. E, por isso, nós estamos a trabalhar com o Jefferson, para que nasça um projeto desses — de tecnologia para meios de pagamento — em Portugal".

Ele reforçou o impacto social da iniciativa. "É, sobretudo, uma empresa que tem em conta um caráter social importante. A diferença que pode fazer na vida das pessoas que não têm possibilidades de ter um cartão de crédito e uma forma alternativa de pagamento é o maior impacto que empresas do setor podem causar".

O fundador da Softnex, Jefferson Gomes, destacou o apoio recebido em entrevista. “Durante a nossa ida para Portugal, Albuquerque, além de o considerarmos o nosso padrinho, também abençoou o projeto da Softnex. De certa forma, vivenciamos uma rede de relacionamento com quem se identifica com o nosso negócio. Isso que faz a diferença na vida das pessoas".

Indicadores de crescimento em Portugal

Entre os dados mais relevantes do ecossistema português estão:

Startups: 5.091 startups ativas em 2025, crescimento de 8% em relação a 2024, gerando cerca de 28 mil empregos e movimentando €2,8 bilhões.

5.091 startups ativas em 2025, crescimento de 8% em relação a 2024, gerando cerca de 28 mil empregos e movimentando €2,8 bilhões. Meios de pagamento: cartões representam 89,5% das transações em 2025; soluções digitais como MB WAY e transferências imediatas seguem em forte expansão.

cartões representam 89,5% das transações em 2025; soluções digitais como MB WAY e transferências imediatas seguem em forte expansão. Ciência e tecnologia: Universidade de Coimbra e Instituto Pedro Nunes figuram entre os principais motores de inovação, com destaque para saúde, farmacêutica e tecnologia espacial.



Coimbra como modelo de futuro

Combinando tradição acadêmica, qualidade de vida e políticas públicas voltadas à inovação, Coimbra demonstra ser possível construir um ambiente inclusivo, sustentável e competitivo. A colaboração entre a Universidade de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes segue como pilar central desse avanço.

Business Rock: correspondente internacional da inovação

A cobertura do Web Summit Lisboa e a entrevista exclusiva com Albuquerque reforçam o compromisso do podcast Business Rock com a informação. O programa conecta o público brasileiro às principais tendências globais em tecnologia, empreendedorismo e impacto social.