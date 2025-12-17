A Riskified anuncia o Ascend 2026: “Inteligência em Movimento” para a Próxima Era do E-commerce

A Riskified (NYSE:RSKD), líder em IA para gestão de fraudes e riscos no comércio eletrônico, anunciou que sua principal conferência global acontecerá em breve. O Ascend será realizado novamente como uma série de eventos globais em 2026. Começando pela América do Norte (Maio) e continuando na Europa (junho), Austrália (agosto), China (setembro) e Japão (outubro), o Ascend reunirá os maiores comerciantes, especialistas do setor e líderes de tecnologia de cada região para descobrir os mais recentes avanços em IA e estratégias inovadoras para impulsionar o sucesso do comércio eletrônico.

“Tendo sido pioneiros no uso de IA para combater fraudes e abusos de políticas no e-commerce nos últimos 10 anos, é igualmente empolgante e preocupante testemunhar o impacto dramático que a IA e o comércio automatizado estão causando em nosso setor. À medida que os riscos se tornam mais complexos e as expectativas dos consumidores aumentam, as equipes de prevenção a fraudes e os líderes de experiência do cliente não podem se dar ao luxo de ficar de braços cruzados: precisam se mobilizar e projetar o futuro por conta própria”, disse Jeff Otto, Diretor de Marketing da Riskified. “O Ascend 2026 explorará como a inteligência em tempo real pode ajudar os lojistas a prevenir fraudes com precisão, otimizar conversões e recompensar seus melhores clientes, além de apresentar as histórias de sucesso da tecnologia e da comunidade para impulsionar a próxima era do sucesso no e-commerce.”

Ascend 2026 reflete o compromisso da Riskified em unir a comunidade de comércio eletrônico em torno da inovação e da inteligência de risco. Ao conectar lojistas com profissionais e líderes de opinião, o Ascend oferece estratégias práticas que transformam inteligência em resultados de negócios.

Ascend América do Norte acontecerá de 4 a 6 de maio de 2026, no The Conrad New York Downtown, em Manhattan, Nova York, e contará com uma programação de vários dias que inclui palestras, painéis de discussão e sessões interativas, incluindo:

Inteligência em movimento: IA que protege, prevê e executa

O comércio digital está entrando em uma nova era em que a inteligência precisa ser mais rápida que a fraude e operar em toda a jornada do cliente, não apenas no momento do pagamento. Os participantes verão como a inteligência em toda a rede, a tomada de decisões em tempo real e a IA explicável se unem para impedir fraudes mais cedo, aprovar mais clientes legítimos e gerar um impacto mensurável nos negócios.

A fraude evolui e se prolifera em velocidades alarmantes, e os comerciantes precisam de defesas que acompanhem esse ritmo. Esta sessão apresentará vetores de ameaça emergentes, destacará exemplos reais de interceptação precoce e ilustrará como os sinais de rede sempre ativos permitem que as equipes se antecipem aos fraudadores, em vez de apenas reagir a eles.

Em 2025, o comércio agenciado reescreveu as regras das compras online e, nesse processo, abriu novas discussões sobre risco e responsabilidade. Esta discussão examinará como o comércio agenciado está transformando os pagamentos online e alterando as estratégias de risco, responsabilidade e conversão nesse processo.

No campo de batalha que é o checkout online, a fricção padronizada não funciona mais. Esta sessão ilustrará o futuro da orquestração do checkout, impulsionado por sinais comportamentais, insights do emissor e lógica dinâmica, que proporcionará experiências de cliente mais rápidas, seguras e lucrativas.

Esta sessão explora a crescente importância da explicabilidade na tomada de decisões de risco orientada por IA, mostrando como uma maior transparência nos indicadores em tempo real pode capacitar equipes multifuncionais a agir com mais rapidez e confiança.

Os comerciantes mais inovadores estão combinando o reconhecimento de padrões baseado em IA com controles flexíveis guiados por humanos para moldar as experiências dos clientes em tempo real. Esta sessão explorará como as equipes estão usando a inteligência de políticas para distinguir clientes fiéis de abusadores, ajustar os controles dinamicamente com base no comportamento e nos objetivos de negócios e capacitar os profissionais a aplicar julgamentos refinados sem intervenção manual excessiva.

Para consultar a programação completa, acesse Ascend 2026 América do Norte

Solicite um lugar no Ascend North America

O Ascend é um evento apenas para convidados. As inscrições já estão abertas em Ascend North America. Outros locais para o evento serão abertos para as inscrições nos próximos meses.

Sobre o Ascend

Em sua oitava edição, o Ascend é o principal evento para gestão de riscos no e-commerce, reunindo líderes e especialistas do setor para abordar os desafios em constante evolução na prevenção de fraudes e estratégias de crescimento. Cada edição conta com palestras, painéis de discussão e insights práticos para ajudar os lojistas a se manteremàfrente das ameaças sofisticadas e, ao mesmo tempo, descobrirem novas oportunidades.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE: RSKD) capacita empresas a impulsionar o crescimento do e-commerce, superando os riscos. Muitas das maiores marcas e empresas de capital aberto do mundo que vendem online confiam na Riskified para obter proteção garantida contra estornos, combater fraudes e abusos de políticas em larga escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco, cientistas de dados e pesquisadores de e-commerce, a plataforma de gerenciamento de riscos de e-commerce da Riskified analisa o indivíduo por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados em identidade. Saiba mais em www.riskified.com.

Comunicação Corporativa:

Cristina Dinozo

Diretor Sênior de Comunicações

press@riskified.com

Relações com Investidores:

Chett Mandel

Chefe de Relações com Investidores

ir@riskified.com