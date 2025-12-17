Nexo anuncia parceria histórica com a Tennis Australia para o Aberto da Austrália e o Summer of Tennis

A Nexo, a principal plataforma de ativos digitais, firmou uma parceria global histórica de vários anos com a Tennis Australia, tornando-se a Parceira Oficial de Criptomoedas do Aberto da Austrália (Australian Open) e do Summer of Tennis, incluindo a United Cup, o Adelaide International, o Brisbane International e o Hobart International. Este acordo marca a primeira vez que uma empresa de ativos digitais faz parceria com um torneio do Grand Slam, reafirmando o prestígio, a visão de longo prazo e a liderança da Nexo na interseção entre esportes de elite e ativos digitais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251216978515/pt/

Antoni Trenchev, cofundador da Nexo, observou: “O Aberto da Austrália está na interseção entre excelência e ambição – exatamente onde a Nexo se posiciona. Nossa parceria reflete um compromisso compartilhado com desempenho disciplinado e pensamento de longo prazo. Temos a honra de nos uniràTennis Australia para elevar o esporte, ao mesmo tempo em que apresentamos o valor de ferramentas digitais inteligentes a um público global.”

No Aberto da Austrália, a marca Nexo ocupará o centro das atenções por meio do Nexo Coaches Pod, com branding proeminente nas áreas de treinamento nas quadras da Rod Laver Arena, Margaret Court Arena, John Cain Arena e Kia Arena – destacando a estratégia, o insight e a tomada de decisões em tempo real por trás do desempenho de elite.

“Estamos entusiasmados em receber a Nexo na família do Aberto da Austrália”, disse Cedric Cornelis, diretor comercial da Tennis Australia. Como uma marca construída sobre inovação, expertise e pensamento de próxima geração, a Nexo é o primeiro parceiro de criptomoedas da história de um Grand Slam e também se encaixa naturalmente no AO (Australian Open) e em nossos eventos ao longo do Summer of Tennis.

“O Nexo Coaches Pod destacará a estratégia e o trabalho em equipe no coração do tênis de elite, em um dos maiores palcos globais do esporte. Juntos, estamos criando novas formas de os fãs se conectarem com o jogo e com as pessoas por trás dele.”

Como referência global em visão de futuro, a atmosfera inovadora do Aberto da Austrália está alinhada ao compromisso da Nexo com o progresso impulsionado pela tecnologia no mundo atual. Além disso, somente em 2025, a Nexo se tornou a Plataforma Oficial de Gestão de Riqueza Digital do DP World Tour, a Parceira Oficial do Acapulco Tennis Open e a Parceira Oficial de Criptomoedas do Mifel Tennis Open.

Sobre a Nexo

A Nexo é uma plataforma de ativos digitais de primeira linha, projetada para capacitar os clientes a aumentar, gerenciar e preservar seus ativos criptográficos. Nossa missão é liderar a próxima geração de criação de riqueza, concentrando-nos no sucesso do cliente e oferecendo soluções personalizadas que geram valor duradouro, com o apoio de um atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Desde 2018, a Nexo oferece oportunidades incomparáveis ??a clientes visionários em mais de 150 jurisdições. Com mais de US$ 11 bilhões em ativos sob gestão e mais de US$ 371 bilhões processados, geramos valor duradouro para milhões de pessoas em todo o mundo. Nossa plataforma completa combina tecnologia avançada com uma abordagem centrada no cliente, oferecendo poupanças flexíveis e de prazo fixo com alto rendimento, empréstimos lastreados em criptomoedas, ferramentas de negociação sofisticadas e soluções de liquidez, incluindo o primeiro cartão de débito/crédito em criptomoedas, com disponibilidade de produtos variando conforme a jurisdição. Construída sobre profundo conhecimento do setor, um modelo de negócios sustentável, infraestrutura robusta, segurança rigorosa e licenciamento global, a Nexo defende a inovação e a prosperidade duradoura.

Site oficial: nexo.com

Sobre a Tennis Australia

A Tennis Australia é o órgão regulador do tênis na Austrália e a organizadora do Australian Open (Australian Open), um dos quatro Grand Slams e um dos eventos esportivos anuais mais prestigiados do mundo. Reconhecida por seu compromisso com a inovação, a excelência e o engajamento global, a Tennis Australia realiza torneios em todo o país que celebram desempenho, integridade e o avanço do esporte. Com sua abordagem voltada para o futuro e tecnologias pioneiras, a Tennis Australia continua a estabelecer novos padrões para a experiência dos fãs, o desempenho dos atletas e a inovação nos eventos.

Site oficial:tennis.com.au; https://ausopen.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251216978515/pt/

Assessoria de mídia da Nexo:

Equipe de Comunicação da Nexo,communications@nexo.com

Assessoria de mídia da Tennis Australia:

Carla Alderuccio, Tennis Australia, carla.alderuccio@tennis.com.au, +61 435 000 458