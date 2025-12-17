Nexxera promove debate sobre duplicata escritural

Reunir líderes e executivos para discutir a adoção da duplicata escritural no mercado de crédito. Esse foi o objetivo de um evento promovido pela Nexxera, ecossistema de soluções financeiras para negócios, em São Paulo (SP), no final de novembro. O encontro contou com painéis temáticos e momentos de networking no Hotel Fasano.

A duplicata escritural é a versão totalmente digital da duplicata tradicional usada em vendas a prazo, criada para dar mais transparência e segurança ao mercado de crédito. Prevista em lei e registrada obrigatoriamente em entidades autorizadas pelo Banco Central, ela substitui o documento em papel e concentra todas as informações da operação em um ambiente eletrônico padronizado.

Presente no evento, Edson Silva, presidente e fundador da Nexxera, ressaltou a importância da duplicata escritural como ponto de convergência de um ecossistema completo de dados, integrações e fluxos financeiros.

“Os debates mostraram como é possível superar desafios históricos de liquidação, tratamento do risco do sacado e destino do dinheiro para criar um fluxo seguro e rastreável. Também ficou evidente que o uso da duplicata como documento efetivo de crédito, com informação íntegra e em tempo real, amplia a oferta de funding e melhora a precificação de risco no mercado”, explicou Silva.

O evento foi realizado em um momento no qual o crédito vive um momento de expansão no Brasil. Em maio, uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) estimou o crescimento do segmento em 8,5% para 2025, segundo publicado pela Agência Brasil.

Na visão do presidente e fundador, o encontro corporativo na capital paulista trouxe um saldo positivo para a Nexxera. Ele acredita que o encontro evidenciou o papel da empresa como “orquestradora de conexões” entre instituições financeiras, registradoras e provedores de crédito.

“As discussões mostraram que a conectividade é o principal habilitador de eficiência e segurança no mercado de recebíveis. Quando todos os elos da cadeia compartilham informações qualificadas, é possível garantir a liquidação correta, prever risco de forma precisa e destravar crédito ao longo do supply chain. O encontro deixou claro que não existe ecossistema de duplicata escritural sem integração real, e que a interoperabilidade é fundamental para a fluidez das operações”, destaca Silva.

Entre as principais tendências tecnológicas do segmento, o executivo cita integrações avançadas via APIs (interfaces de programação de aplicações), análise inteligente de dados (permitindo conhecer o cliente de ponta a ponta e calibrar limites de crédito com maior assertividade), automação da jornada do recebedor, reduzindo riscos operacionais e aumentando a eficiência; e infraestruturas digitais para liquidação, que garantem rastreabilidade e mitigação de fraudes.

Segundo Silva, essas tendências ajudam a promover a maturidade do mercado de recebíveis. Além disso, apontam para um ambiente mais competitivo, regulado e orientado por dados, que devem ser usados ainda mais para reduzir a inadimplência e potencializar o crédito saudável, pontua ele.

“Em vez de relações transacionais, as empresas passarão a operar com transparência, previsibilidade e conexões contínuas com o mercado financeiro. A duplicata escritural emerge como a âncora dessa nova dinâmica, permitindo que cada transação gere valor para toda a cadeia”, salienta Silva.

“O encontro no Fasano demonstrou que o mercado está pronto para evoluir e que podemos ser peça-chave na construção de um ecossistema de recebíveis mais moderno, seguro e conectado”, conclui.

