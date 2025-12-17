Planning Analytics atua para acelerar decisões corporativas

Em um cenário de mercado cada vez mais volátil, empresas brasileiras têm buscado transformar seus processos de planejamento para ganhar rapidez, previsibilidade e consistência nos números. Esse movimento impulsiona a adoção de soluções avançadas de planejamento corporativo, e faz do IBM Planning Analytics TM1 uma das ferramentas mais procuradas, segundo a CTI Global, empresa especialista em gestão e tecnologia há mais de três décadas.

Luciano Senna, consultor sênior e líder de projetos da CTI Global, explica que o TM1 ganhou espaço entre CFOs e gestores por suas funcionalidades, reunidas em um único ambiente.



“O IBM Planning Analytics se tornou uma das principais soluções do mercado porque pode estruturar, revisar e acompanhar o planejamento de forma integrada. Ele tem como proposta organizar orçamento, forecast e cenários para que todas as áreas trabalhem com a mesma verdade e sob múltiplas perspectivas”, afirma.

A plataforma possibilita criar modelos de rentabilidade, simular cenários e revisar premissas em minutos, graças aos cálculos e à atualização imediata das informações. “Isso pode acelerar a correção de rota e melhorar a capacidade de reação da gestão”, complementa Senna.

Outra característica é a adaptação ao modo de operação de cada organização. Áreas podem analisar o negócio por centro de custo, produto, carteira, projeto ou região. A interface familiar, integrada ao Excel e à web, tem como objetivo reduzir a dependência do time de TI e tornar o processo mais colaborativo e rastreável.

“Do ponto de vista da liderança, o TM1 pode garantir algo essencial: velocidade e confiabilidade nos números. Ele cria um ambiente em que o CFO pode simular, revisar e aprovar decisões com dados sempre atualizados”, ressalta Senna.

A adoção do Planning Analytics costuma ocorrer em empresas que enfrentam desafios como processos lentos baseados em múltiplas planilhas, baixa governança, dificuldade de comparar planejado versus realizado e previsões desatualizadas.

O especialista da CTI evidencia que os estudos mais recentes sobre governança corporativa indicam que organizações de grande porte estão acelerando investimentos em modelos integrados de gestão para enfrentar um ambiente cada vez mais competitivo.



“A busca por previsibilidade, padronização e confiabilidade dos números deixou de ser diferencial e passou a ser requisito básico para quem precisa tomar decisões rápidas, sustentadas por dados sólidos e totalmente rastreáveis”, alerta o consultor sênior e líder de projetos.

Tendências para o futuro do planejamento corporativo

De acordo com Senna, três movimentos devem ganhar força nos próximos anos:

Planejamento contínuo: O orçamento deixa de ser um evento anual para se tornar um processo dinâmico, guiado por simulações rápidas e revisões constantes; Integração entre áreas: Finanças, operações, comercial e supply chain passam a atuar em um fluxo único de performance, reduzindo retrabalho e fortalecendo a visão consolidada do negócio; Inteligência artificial (IA) aplicada ao planejamento: A IA pode automatizar tarefas repetitivas, identificar variações, tornar projeções mais assertivas e liberar o time financeiro para análises estratégicas.

