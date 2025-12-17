Cenário de obras em SP fortalece ANALOC Rental Show 2026

O Estado de São Paulo vive um momento de grande volume de obras públicas e privadas, impulsionadas por projetos de mobilidade, infraestrutura viária, habitação e intervenções urbanas. Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), o Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP) reúne atualmente mais de R$ 550 bilhões em projetos qualificados. Com esse pano de fundo, a realização da ANALOC Rental Show 2026, de 6 a 8 de julho no Expo Center Norte, em São Paulo, chega em um momento de plena expansão da cadeia de obras no estado.

De acordo com Reynaldo Fraiha, diretor da ANALOC Rental Show, independentemente do ritmo real de execução, o nível atual de projetos estruturados, especialmente aqueles conduzidos via concessões e PPPs, aumentará a procura por máquinas e serviços de locação em todo o estado. “O rental é essencial por gerar vários benefícios, em particular a disponibilidade de máquina, manutenção e acesso a tecnologias modernas que garantem a celeridade das obras, por isso continuará em expansão”, enfatiza.

A SPI informa que cerca de R$ 369 bilhões em investimentos foram mobilizados até 2025, volume que supera metas iniciais e evidencia maior segurança regulatória para concessões e iniciativas privadas. “Ainda que a execução total desses valores leve anos e dependa do andamento dos contratos, o efeito imediato beneficia a carteira de obras e, com ela, a demanda por equipamentos”, prevê Fraiha.

Rodovias e mobilidade puxam a necessidade de frota

No setor rodoviário, o programa São Paulo pra Toda Obra prevê cerca de R$ 30 bilhões distribuídos em mais de 1.500 intervenções. Concessões recentes, como Nova Raposo, Rota Sorocabana, Litoral Paulista e o Lote Paranapanema, iniciaram frentes de serviços simultâneos — etapa que exige, sobretudo, máquinas compactas, equipamentos de terraplenagem, usinas móveis, ferramentas elétricas e plataformas de acesso.

Mesmo com a velocidade variando entre os contratos, locadoras fornecem cada vez mais equipamentos para manutenção, recapeamentos, drenagem e obras de contenção. O movimento se repete em obras ferroviárias, com a consolidação do programa SP nos Trilhos, que reúne mais de 40 iniciativas, incluindo trens urbanos, metrô e os projetos de Trens Intercidades.

Linhas como a 6-Laranja, 4-Amarela e o pacote das Linhas 11, 12 e 13 entraram em fases que tradicionalmente concentram uso intensivo de máquinas — escavação, montagem de estações, sistemas, acabamento e operação de canteiros.

Expansão urbana e obras sociais

Projetos como o novo Centro Administrativo Campos Elíseos, PPPs de Parques Urbanos, modernização de travessias litorâneas e o futuro Túnel Santos–Guarujá adicionam novas frentes de trabalho ao calendário estadual. Embora cada uma delas esteja em etapas diferentes de maturação, todas demandam equipamentos especializados e serviços de locação de forma contínua, desde a fase de sondagem e implantação de canteiros até acabamentos e testes operacionais.

“A soma das iniciativas públicas e privadas cria um efeito prolongado no mercado: mesmo diante de eventuais atrasos, ajustes contratuais ou ritmos distintos entre concessionárias, a locação permanece como solução estratégica para empresas que precisam atender picos de demanda sem ampliar frotas próprias”, diz Fraiha.

ANALOC Rental Show 2026 se fortalece nesse cenário

Com foco em locadoras de pequeno e médio porte, a ANALOC Rental Show é uma vitrine para os fornecedores de máquinas e equipamentos compactos, de trabalho em altura, ferramentas profissionais, plataformas elevatórias, fôrmas, escoramentos, tecnologias de gestão e acessórios apresentarem novidades e atualização técnica sobre os tipos de equipamentos mais demandados no novo ciclo de obras.

“A feira é um local apropriado para os locadores interagirem pessoalmente com os fabricantes e distribuidores, fazerem bons negócios e se prepararem para atender à demanda”, destaca Leônidas Ferreira, conhecido como Leo Sisloc, diretor da Sisloc Softwares e presidente do Ecossistema LocadoresBR. De acordo com Leo, o ambiente favorece um networking intenso entre locadores de todo o Brasil, especialmente aqueles que participam de projetos em São Paulo ou buscam expandir atuação no mercado paulista.

A expectativa da SPI é que o estado siga concentrando grande parte dos investimentos nacionais em infraestrutura nos próximos anos. Mesmo com oscilações típicas de grandes projetos, a projeção é de continuidade dos contratos já estruturados, o que mantém o setor de locação em ritmo positivo.

A ANALOC Rental Show é fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas (ANALOC) e o Grupo LocadoresBR.