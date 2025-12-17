Musculação se consolida como ferramenta de autoconhecimento

A musculação costuma ser associada ao ganho de força, definição e condicionamento, mas seus efeitos vão muito além da estética. Segundo um estudo da Universidade de São Paulo (USP), os exercícios físicos geram adaptações no organismo capazes de tratar e prevenir doenças — desde a primeira sessão. E, de acordo com a psicóloga do dr.consulta, Cibele Pejan, a musculação vai muito além de transformar o corpo: ela funciona como um laboratório psicológico.



“No treino, encaramos limites, frustrações e dias ruins, e isso revela como lidamos com a vida: se desistimos fácil, se nos cobramos demais ou se respeitamos nosso ritmo. Ao perceber que evoluímos - seja levantando mais peso ou fazendo algo que antes parecia impossível - construímos a sensação de ‘eu sou capaz’. O corpo deixa de ser apenas algo a ser avaliado no espelho e passa a ser parceiro, respondendo ao cuidado. Isso fortalece a autoestima, regula hormônios do estresse, melhora sono, disposição e pode reduzir ansiedade e depressão. Além disso, criar uma rotina de treino organiza o dia e devolve a sensação de controle. A musculação não é solução mágica, mas pode ser parte importante de um projeto de saúde mental e autoconhecimento”, afirma.

Já para Lucas Kobol, especialista técnico da Bio Ritmo, marca high end do grupo Smart Fit, o treino é um espaço que permite observar o próprio ritmo, as reações e o impacto que fatores externos exercem no desempenho. “A musculação é uma prática que desenvolve autoconhecimento: ao perceber variações de força, energia, foco e disposição, a pessoa aprende a identificar sinais do corpo e também nuances do emocional. Com o tempo, essa leitura fica mais nítida e se transforma em ferramenta para decisões mais conscientes dentro e fora da academia”, afirma.

Pensando nisso, a psicóloga do dr consulta e o especialista da Bio Ritmo separaram sete motivos pelo qual a musculação é uma ótima ferramenta de autoconhecimento e, por isso, é importante incluí-la dentro da rotina.