Gigantes do Delivery aponta rumos para 2026 no setor

A Super Avaliações marcou presença no Gigantes do Delivery, um dos maiores encontros nacionais voltados para empreendedores do setor de alimentação com foco em delivery. Promovido por Isaac da Rocha, Gabriel Viana e Marcelo Soares, três dos maiores especialistas em soluções para Food Delivery e iFood, o evento ocorreu em 03 e 04 de novembro, nas Salas Brasil – Auditório Paulista, em São Paulo.

Com o objetivo de apoiar a evolução dos negócios, aprimorar processos e elevar o padrão operacional do setor, o encontro contou com uma programação composta por palestras estratégicas, momentos de networking e contato direto com fornecedores e novas soluções.

Para Rafael Muscari, CEO da Super Avaliações, a participação no Gigantes do Delivery foi motivada por uma combinação de curiosidade estratégica e pela necessidade de acompanhar as movimentações atuais do mercado.

“O evento proporcionou à Super Avaliações contato com discussões centrais do setor, como operação enxuta, desenvolvimento tecnológico e os desafios de atuar em um mercado de margens cada vez mais apertadas”, analisa.

De acordo com o executivo, o encontro abordou três eixos principais relacionados ao delivery: eficiência operacional, autonomia dos restaurantes diante dos marketplaces e inteligência de dados. “Esses temas chamaram nossa atenção porque dialogam diretamente com o que temos priorizado: mais controle sobre cada etapa do negócio”, destaca.

Ainda segundo o especialista, um dos insights mais relevantes foi a compreensão de que o delivery não pode mais ser tratado como complemento do restaurante, mas como um produto autônomo, que demanda estratégias e processos próprios.

“O Gigantes do Delivery reforçou que cardápios independentes, sistemas modulares e fidelização de clientes serão os motores do crescimento dos restaurantes nos próximos anos. Saímos com a certeza de que devemos dobrar a aposta em autonomia, dados e previsibilidade operacional”, detalha.

Até o fim de 2025, o setor de delivery deve movimentar mais de US$ 21 bilhões, podendo chegar a US$ 27,81 bilhões em 2029, de acordo com pesquisa feita pelo Statista e publicada no site da ANR Brasil.

Mudanças de mentalidade no setor

Rafael ressalta que a interação com os especialistas foi um dos pontos mais significativos do evento, ao destacar que os desafios do delivery hoje vão além das taxas e exigem uma transformação na forma como o setor compreende e conduz suas operações.

“Eles reforçam que quem depende exclusivamente de marketplace acaba ficando atrasado na própria estratégia. Isso impactou a visão da Super, pois valida a bandeira que temos levantado há anos: os restaurantes precisam contar com os próprios canais e não alugá-los”, afirma.

Na avaliação do empresário, o Gigantes do Delivery funcionou como um ponto de realinhamento. O objetivo, explica, não é alterar a direção, mas intensificar projetos já em andamento, como sistemas mais eficientes, integrações robustas, automações que eliminem retrabalhos e soluções capazes de oferecer maior previsibilidade operacional. “A perspectiva é que 2026 seja pautado pela multiplicidade de canais e pela independência entre eles”, acrescenta.

Além disso, o CEO reforça que o evento destacou três diretrizes estratégicas que dialogam diretamente com a prática diária do setor: foco em cardápios especializados, estratégias de fidelização bem estruturadas e uso adequado de tecnologia.

“Os palestrantes foram unânimes em mostrar que restaurantes que tratam o delivery como um negócio em si performam melhor, gastam menos energia em retrabalho e constroem uma base de clientes mais forte”, finaliza.

