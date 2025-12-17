Revolução digital começa pela cultura de dados nas empresas

O mundo corporativo está em constante reinvenção e as empresas nacionais precisam acompanhar esse movimento para manter sua competitividade. O Grupo Rio Branco, com mais de 45 anos de expertise no ramo de papéis, buscou na SMR o apoio necessário para promover uma transformação na cultura de dados, em uma combinação de método, disciplina e transferência de capacidade interna.

No projeto, o objetivo era criar um repositório padronizado com as informações do Grupo, reunindo desde dados sensíveis a fluxos operacionais. “Nós tínhamos diferentes áreas do Grupo Rio Branco utilizando sistemas distintos para registro de planilhas ou ainda arquivos em rede. Com a criação desse repositório corporativo, nossa ideia foi promover integração, transparência e eficiências nos processos realizados pelo Grupo”, afirmou o gerente de TI do Grupo Rio Branco, Fábio Marotti.

A SMR entregou desenhos de processos e um SaaS, modelo de distribuição de software, com a completa dos processos do Grupo Rio Branco. Este produto permitirá que decisões sejam tomadas com base em dados, os quais serão de acesso de todos, contribuindo significativamente para o processo de transformação digital que está em curso. O alinhamento do sistema teve início em julho e foram realizados workshops para apresentação das soluções dessa nova ferramenta aos profissionais do Grupo, a partir de novembro, além da criação de um roadmap para facilitar o seu uso.

“Esse foi mais um projeto em que pudemos colocar em prática a experiência da SMR e destacar também a importância da padronização dos dados para consultas e ganho de eficiência nos processos. A melhoria de processos está em pauta nas organizações e já se mostrou mais que necessária”, reforçou Fernando Veroneze, CEO da SMR.

De acordo com o relatório “Business Process Optimization Market Projections 2025 - 2032”, as empresas que querem continuar crescendo precisam pautar seus processos em automação, análise de dados e inteligência artificial (IA). Esses três pilares impactam diretamente na experiência do usuário e também estão diretamente relacionados à otimização dos processos.

Sobre o Grupo Rio Branco

Há mais de 45 anos, a empresa trabalha para transformar o mercado, oferecendo soluções que conectam inovação, eficiência e sustentabilidade. Desde o início, a missão é ir além de fornecer produtos de alta qualidade: impulsionando negócios e gerando valor para seus parceiros. Com cinco divisões de negócios, oito centros de distribuição e uma equipe com 500 colaboradores, a empresa continua a evoluir para construir um legado de confiança e excelência.

Sobre a SMR

A SMR é uma consultoria especializada em gestão empresarial, projetos e mudança organizacional. Há mais de uma década, apoia empresas na transformação de seus negócios, unindo inovação, eficiência e engajamento de pessoas. Com presença no Brasil e nos Estados Unidos, atua no desenho e na execução de estratégias que fortalecem a competitividade, sustentam o crescimento e preparam organizações para mercados em constante evolução.