Seguro residencial ganha relevância no período de férias

No período de férias e festas de final de ano, muitas residências ficam fechadas por dias ou semanas enquanto os moradores viajam. Esse intervalo, embora costume representar descanso e lazer, pode também aumentar a vulnerabilidade dos imóveis a imprevistos como roubos, furtos, incêndios e explosões de gás doméstico, por exemplo. Essas situações, sem proteção, podem causar danos estruturais, destruição de bens e alto custo de reparo.

Nesse contexto, o seguro residencial surge como um instrumento de proteção. A cobertura básica do seguro oferece proteção contra danos causados por incêndio, raio e explosão de gás, bem como suas consequências, como desmoronamento, impossibilidade de ocupação, despesas com combate ao fogo e desentulho do imóvel. A apólice pode ainda incluir assistências adicionais como reparos estruturais, responsabilidade civil, reposição de bens ou custos com reconstrução, oferecendo suporte abrangente ao segurado.

“O seguro é um bom investimento para a família; com ele, o contratante estará preparado para qualquer contratempo”, afirma a diretora técnica da corretora de seguros Bancorbrás, Alessandra Monteiro. Ela também destaca que a proteção representa segurança, conforto e tranquilidade para as famílias.

Além disso, a contratação de seguro residencial pode traduzir-se em uma decisão financeiramente prudente, evitando perdas significativas e oferecendo amparo nos momentos de crise. “É a melhor forma de diminuir ou até mesmo evitar uma perda financeira causada por um sinistro”, completa Alessandra Monteiro.

Segurança além do seguro

Junto com a proteção do seguro residencial, as pessoas também devem ficar atentas a outros cuidados e dicas que garantem uma segurança extra para o lar, como: verificar trancas, desligar água e gás, desligar aparelhos eletrônicos e a instalação de sistemas de segurança com câmeras de monitoramento, cerca elétrica e alarmes. Além disso, vale entregar as chaves da residência para alguém de confiança, para que ele possa realizar visitas periódicas para verificar se está tudo certo. “São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença no dia a dia”, finaliza a diretora.

Dados do setor

Dados de mercado reforçam essa tendência: segundo dados da última conjuntura divulgada pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), em novembro, o seguro residencial registrou um crescimento de 8,1% entre os meses de janeiro e agosto de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse valor corresponde a R$ 4,3 bilhões de arrecadação. Esse aumento reflete a crescente adoção do seguro pelos brasileiros, diante da valorização dos imóveis e da maior percepção de risco.