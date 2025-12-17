Argentina e Chile lideram viagens de brasileiros ao exterior

Argentina e Chile foram os destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros em 2025. Dados do Ministério de Portos e Aeroportos, divulgados pela CNN, indicam que os voos para a Argentina somaram 3,2 milhões de passageiros e os voos para o Chile 2,3 milhões, entre janeiro e agosto.



No período, a América do Sul recebeu 7,8 milhões de passageiros, concentrando 41% de toda a movimentação internacional. O levantamento do governo federal também apontou mudança no perfil dos destinos mais procurados pelos brasileiros, com crescimento na região de 21% em relação ao período pré-pandemia.

Rodrigo Rodrigues, diretor comercial da operadora de turismo Schultz, analisa que os destinos da América do Sul têm se tornado mais acessíveis aos brasileiros, permitindo viagens internacionais com preços mais atrativos. “Vôos curtos, sem necessidade de visto e com burocracia reduzida (passaporte não é obrigatório para brasileiros) tornam a experiência prática e conveniente”.

Conforme divulgado pelo Ministério do Turismo, em abril, durante visita ao Brasil, o presidente chileno Gabriel Boric enalteceu a relação turística entre Brasil e Chile, e apontou que em 2024, 653,8 mil turistas chilenos visitaram destinos brasileiros, número bem superior aos 458,5 mil registrados em 2023. No mesmo período, o Brasil enviou mais de 787 mil visitantes ao Chile, enquanto em 2023 foram 485.933.

Atrativos turísticos

Segundo Rodrigues, as paisagens naturais são um dos grandes atrativos para a região. “Patagônia, Andes, Deserto do Atacama e região dos lagos encantam viajantes que buscam contato com a natureza, aventura e cenários para fotos e experiências autênticas”.

O profissional aponta que a gastronomia tem um peso importante na escolha dos roteiros. “No Chile, o destaque vai para os vinhos e frutos do mar; já na Argentina, cortes de carne, empanadas e vinhos de Mendoza são experiências que fazem parte do roteiro”.

De acordo com o especialista, as experiências culinárias são um fator relevante para a tendência observada. “Muitos viajantes buscam vivências gastronômicas completas, com degustações e visitas a vinícolas incluídas nos pacotes”.

Em 2024, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai assinaram a Declaração de Buenos Aires sobre Turismo Gastronômico Regional durante a Feira Internacional de Turismo (FIT), na Argentina. De acordo com o Ministério do Turismo, a iniciativa visa unir esforços para promover o setor como fator de atração turística e de desenvolvimento econômico e social.

Demanda crescente

A Schultz Operadora registrou um crescimento expressivo nas vendas de pacotes para Chile e Argentina, e identifica a combinação de paisagens marcantes, alta gastronomia, facilidade de acesso e infraestrutura turística desses países como fatores que têm impulsionado a demanda.

Segundo o profissional da operadora, os destinos atraem diferentes perfis de viajantes, que têm em comum a busca por roteiros personalizados. “O público, desde casais que buscam romantismo e paisagens, grupos de amigos interessados em natureza e gastronomia, a famílias que procuram viagens seguras e confortáveis tem se mostrado mais exigente, buscando experiências diferenciadas”.

Com a demanda em alta, a Schultz tem investido em circuitos e viagens combinadas, além de opções de grupos pequenos com guias em português, hospedagens selecionadas e experiências locais.

Para o especialista da operadora, o ideal é reservar de sete a dez dias de viagem para aproveitar bem as principais regiões e, se possível, viajar entre outubro e abril, quando o clima está mais favorável.



“O viajante deve ir com tempo para vivenciar cada destino. E para ter o melhor aproveitamento e planejar uma viagem sem imprevistos, pode ser interessante contratar uma operadora experiente”, recomenda Rodrigo Rodrigues.

