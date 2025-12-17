PipeRun reformula canais e amplia rede de parceiros

A PipeRun, empresa brasileira de tecnologia de vendas voltada a companhias com receita recorrente, anunciou nesta semana a reestruturação completa do seu ecossistema de parcerias, marcando um novo ciclo de crescimento para 2026. Após três anos com o programa de parceiros fechado para novas adesões, a empresa reabre oficialmente os canais e apresenta um novo modelo de atuação dividido em três níveis, com foco em especialização, governança e geração de resultados.

Segundo a companhia, a reformulação tem como objetivo ampliar a rede com mais critério e fortalecer a presença regional da marca em mercados estratégicos. O novo modelo é composto por três formatos distintos de parceria: Finder, Partner e Revenda, esta última a grande novidade do projeto e que aponta um novo momento na história da empresa.

“Trata-se de um modelo que exige maturidade operacional, domínio do produto e compromisso com resultados de longo prazo. Em um cenário em que a venda de software deixou de ser transacional e passou a ser orientada por impacto real no negócio do cliente, a parceria deixou de ser sobre volume e passou a ser sobre responsabilidade”, destaca Fausto Reichert, diretor de receitas da PipeRun.

No centro dessa estratégia, estão os Consultores de Vendas Experts em PipeRun, profissionais e empresas que não atuam como simples revendedores de software, mas como agentes de crescimento responsáveis por levar a metodologia, organização e previsibilidade comercial às empresas brasileiras.

A reabertura do programa inclui também uma meta de expansão da base de parceiros em 2026, com a previsão de adicionar mais 200 novos consultores. A ideia é ampliar o atendimento com foco em CRM, RevOps, Growth, Sales Ops e profissionais com experiência no modelo de serviços recorrentes.

Três níveis de atuação para públicos distintos

O primeiro nível é o modelo Finder, voltado para profissionais e empresas que atuam na prospecção e indicação de novos negócios. Neste modelo, cada indicação qualificada que resultar em contrato fechado gera uma remuneração única fixada. O formato é direcionado a especialistas que conhecem o mercado, mas que não desejam se envolver com a parte técnica ou operacional da implantação e da manutenção dos clientes.

O segundo nível, chamado Partner, é voltado para parceiros que assumem toda a jornada de atendimento ao cliente: diagnóstico, implantação, configuração e treinamento. De acordo com a PipeRun, esse modelo atende empresas que buscam não apenas tecnologia, mas orientação prática em processos comerciais, com foco em funil, pipeline e rotina de vendas e acompanhamento continuado dos consultores.

Já o terceiro modelo, principal novidade para 2026, é a criação da Revenda PipeRun. Após um período de testes e análises de performance, a empresa decidiu escalar o modelo, com base em altos índices de retenção e sucesso dos clientes originados por esse canal. As revendas serão responsáveis por todo o ciclo comercial (da prospecção ao relacionamento contínuo), seguindo padrões estabelecidos pela PipeRun em governança e qualidade de atendimento.

Estratégia voltada para resultado e escalabilidade

A PipeRun destaca que a ampliação do programa de parceiros está alinhada à visão da empresa sobre o papel dos canais no cenário atual do mercado de software, que deixou de ser transacional e passou a ser orientado por impacto direto nos resultados dos clientes. “Não estamos ampliando nossa rede para vender mais licenças. Estamos ampliando para entregar mais resultado”, afirma Reichert.

A empresa atua principalmente com clientes do setor de serviços recorrentes, empresas que enfrentam desafios de vendas e perdas de receita por falta de processo comercial estruturado. A nova arquitetura de parcerias reforça a tese da companhia de que crescimento sustentável exige critério, organização e times capacitados.

Inscrições abertas

As inscrições já estão abertas e a empresa começa a agendar reuniões de avaliação com os candidatos a partir da primeira quinzena de janeiro. Os interessados podem se cadastrar por meio do site clicando aqui.

Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em máquina de vendas multicanal, com foco em negócios de receita recorrente, criada em 2017. O sistema de CRM de Vendas da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Todas as funcionalidades podem ser testadas gratuitamente por 14 dias.