Quantidade de sites supera 1,2 bilhão no mundo em 2025

A pesquisa da Netcraft aponta que o número de sites no mundo ultrapassa 1,27 bilhão, impulsionado pela expansão digital. Porém, apenas cerca de 204 milhões estão ativos, o que representa 16% do total. O ranking de acessos em 2025 é liderado por Google e YouTube. No Brasil, destacam-se Google, YouTube e Globo. O estudo também indica 5,56 bilhões de usuários de internet no mundo.

17/12/2025 11:56

Quantidade de sites supera 1,2 bilhão no mundo em 2025 crédito: Ana Lukenda

Em 2025, a internet ultrapassou a marca de 1,27 bilhão de sites cadastrados no mundo, conforme indica a Pesquisa de Servidor Web, realizada pela empresa britânica Netcraft e publicada pelo site Olhar Digital.

Segundo os dados do levantamento, o número total de endereços virtuais existentes alcançou 1.275.138.490 sites, uma cifra que continua a crescer dia após dia em função da expansão das atividades online e da contínua criação de sites.

Realidade diferente

Apesar do volume, a maioria dessas páginas não está em funcionamento ativo. Segundo o mesmo estudo, apenas cerca de 204 milhões de sites apresentam atualizações regulares ou recebem visitantes com alguma frequência, o que representa aproximadamente 16% do total global.

Essa discrepância entre o total de sites e os que efetivamente operam evidencia um fenômeno relevante no ambiente digital: muitos domínios permanecem inativos ou simplesmente não recebem manutenção após sua criação de site.

Sites mais acessados

Além de contabilizar o número de endereços, a pesquisa da Netcraft também divulgou um ranking dos sites mais acessados globalmente em 2025. No topo da lista estão plataformas como Google, YouTube e serviços de e-mail como Gmail e Outlook.

No Brasil, o ranking global se modifica levemente, com a presença de portais de mídia e redes sociais adaptados ao público local. Entre os mais acessados no país figuram Google, YouTube e Globo, seguidos por plataformas como Instagram e WhatsApp, segundo o mesmo levantamento.

O relatório ainda associa o amplo uso da internet ao número de usuários conectados: cerca de 5,56 bilhões de pessoas utilizavam a internet em fevereiro de 2025, o que corresponde a 67,9% da população mundial, de acordo com dados da Statista compilados na pesquisa.



Website: http://Hostgator.com.br

