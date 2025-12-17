KRJ é uma das vencedoras do Prêmio CPFL Mais Valor 2025

A KRJ, empresa brasileira do segmento de conexões para rede aérea de distribuição, foi uma das vencedoras da 16ª edição do Prêmio CPFL Mais Valor 2025, promovido pelo Grupo CPFL Energia, conquistando reconhecimento na categoria Materiais de Rede de Distribuição.

A premiação, realizada no início deste mês, reuniu fornecedores que apresentaram alto desempenho e boas práticas no período de setembro de 2024 a agosto de 2025, a partir de uma avaliação criteriosa baseada em indicadores técnicos, operacionais e de gestão. Ao todo, mais de 1.600 fornecedores ativos foram avaliados, incluindo empresas nacionais e multinacionais.

Durante o evento, realizado ao longo de um dia inteiro, 39 fornecedores participaram de painéis e discussões sobre desafios, oportunidades e o futuro do setor elétrico, em diálogo direto com executivos e lideranças do Grupo CPFL. À noite, foram homenageados 46 fornecedores estratégicos, entre eles a KRJ.

“Esse prêmio reconhece o trabalho, a dedicação e o compromisso da KRJ com a qualidade, a pontualidade e o controle rigoroso dos processos. É o reconhecimento de um esforço contínuo ao longo de todo o ano”, afirma Marcelo Mendes, gerente-geral da KRJ.

Segundo ele, o resultado tem peso ainda maior por ocorrer em um modelo de avaliação unificado. “Hoje, todos os fornecedores concorrem juntos, independentemente do porte ou faturamento, o que nos coloca lado a lado com grandes grupos e multinacionais”, comentou.

Para Fernanda Paciência, gestora de tecnologia e comunicação da KRJ, o reconhecimento reflete um ano desafiador e altamente competitivo. “Buscamos sempre o melhor desempenho, mas compreender o nível de rigor da avaliação torna esse resultado ainda mais significativo. Trata-se de uma análise profunda e criteriosa conduzida por um grupo que atende mais de 10 milhões de clientes, abrangendo os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná”.

O Prêmio CPFL Mais Valor não conta com inscrições: os fornecedores são avaliados de forma contínua e comunicados apenas quando se tornam finalistas ou vencedores.