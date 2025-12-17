Assine
Ilhéus reforça sua oferta de passeios temáticos e atrai diferentes viajantes

Roteiros segmentados contribuem para atrair visitantes de diferentes regiões ao longo do ano.

17/12/2025 11:08

Ilhéus reforça sua oferta de passeios temáticos e atrai diferentes viajantes

Ilhéus tem ampliado sua oferta de passeios temáticos e atraído viajantes de diferentes regiões do país interessados em experiências que vão além do turismo tradicional. A iniciativa acompanha uma transformação no comportamento do turista, que busca roteiros mais personalizados, conectados à cultura, à natureza e à história local.

Esse movimento ocorre em um contexto em que o turismo de natureza tem sido apontado em dados e comunicações institucionais como um segmento relevante da atividade turística no país, com ações voltadas à visitação em áreas naturais e ao desenvolvimento desse tipo de oferta. Informações divulgadas pelo Ministério do Turismo abordam iniciativas relacionadas ao fortalecimento do turismo de natureza no Brasil.

Em Ilhéus, a consolidação de passeios temáticos inclui visitas guiadas a fazendas de cacau, roteiros históricos pelo centro da cidade, experiências em áreas preservadas de Mata Atlântica e percursos que combinam praias, cachoeiras e patrimônio cultural. A proposta é atender diferentes perfis de viajantes, oferecendo opções alinhadas a interesses específicos e a uma vivência mais completa do destino.

“O turista de hoje quer mais do que visitar um ponto e ir embora. Ele busca contexto, quer entender a história do lugar, vivenciar a cultura local e ter contato com a natureza de forma mais consciente. Os passeios temáticos ajudam a construir essa experiência”, afirma Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios, empresa que atua na operação de roteiros turísticos na região.

Segundo o executivo, a diversificação da oferta amplia a capacidade da cidade de dialogar com públicos distintos. “Temos recebido visitantes de várias regiões do Brasil justamente por causa desses roteiros mais direcionados. Ilhéus tem potencial para atrair perfis diferentes quando entrega experiências bem estruturadas”, destaca.

Com a expansão dos passeios temáticos, Ilhéus reforça sua posição como um destino que oferece experiências variadas e alinhadas às novas demandas do turismo, fortalecendo sua identidade cultural e ampliando sua atratividade no cenário nacional.

Para saber mais, basta acessar: https://www.instagram.com/ilheuspasseios?igsh=MXBkOW5pdm1wYjRseA%3D%3D&utm_source=qr



Website: https://ilheuspasseios.com.br/

