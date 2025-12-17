Turistas ampliam procura por passeios culturais em Ilhéus durante alta temporada

O aumento do fluxo de turistas na Bahia durante a alta temporada tem refletido diretamente no interesse por passeios culturais em cidades históricas, como Ilhéus. Com mais visitantes circulando pelo estado, cresce a demanda por experiências que vão além do lazer tradicional, valorizando história, identidade local e patrimônio cultural.



O cenário acompanha o fortalecimento do turismo baiano no período de maior movimento. Dados recentes sobre a alta temporada apontam crescimento expressivo no número de voos e assentos disponíveis no estado, indicando um aumento significativo na chegada de turistas nacionais e internacionais, o que amplia a busca por atividades culturais nos destinos mais procurados.



Em Ilhéus, esse movimento tem impulsionado a procura por roteiros que destacam o centro histórico, a arquitetura antiga, os espaços ligados ao ciclo do cacau e locais que ajudam a contar a trajetória cultural da cidade. Para muitos visitantes, conhecer esses pontos se tornou parte essencial da experiência durante a viagem.

“Na alta temporada, percebemos que o turista chega com mais tempo e interesse em entender a cidade. Os passeios culturais ajudam a contextualizar Ilhéus, mostrando esse lado histórico que muitas vezes passa despercebido”, afirma Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios.

Segundo o empresário, o aumento do fluxo turístico contribui para diversificar o perfil das experiências buscadas. “Com mais visitantes chegando à Bahia, cresce também a procura por atividades que complementem o descanso. O passeio cultural atende esse público que quer conhecer a história, caminhar pelo centro e entender a identidade local”, explica.

A ampliação da demanda por passeios culturais durante a alta temporada reforça o papel de Ilhéus como um destino que combina lazer e cultura. Com isso, a cidade se beneficia do crescimento do turismo no estado, oferecendo alternativas que atendem visitantes interessados em experiências mais completas e conectadas à história regional.

Para saber mais, basta acessar: https://www.instagram.com/ilheuspasseios?igsh=MXBkOW5pdm1wYjRseA%3D%3D&utm_source=qr



