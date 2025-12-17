Natal sobe posições e volta à lista de principais destinos

Enquanto 2025 se prepara para dar check-out, mais e mais hóspedes seguem dando check-in em Natal (RN) para curtir as festas de fim de ano. De acordo com dados da plataforma de viagens Kayak, a capital potiguar voltou a subir no ranking dos dez destinos mais buscados pelos brasileiros, recuperando posições desde que chegou ao topo ao ser considerada o principal destino pela Hurb em 2023.

Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH-RN), Edmar Gadelha, os números são animadores e indicam a possibilidade de uma alta estação recorde.

A alta estação em Natal começa em dezembro, impulsionada por eventos como o Carnatal, o “Natal em Natal” e o Réveillon, e se estende até fevereiro de 2026, atravessando o período de férias escolares e o Carnaval, quando o fluxo de turistas se mantém intenso na cidade.

Esmeralda Praia Hotel registra demanda em linha com a alta da ocupação hoteleira em Natal

No cenário local, hotéis de diferentes perfis já registram forte procura para o período de festas de fim de ano. No caso do Esmeralda Praia Hotel, apontado como um dos melhores hotéis localizado na Praia de Ponta Negra pela plataforma TripAdvisor, a percepção é de que o movimento confirma a recuperação do turismo e a consolidação de Natal como destino de famílias e casais que buscam combinar descanso e programação festiva.

Em entrevista à TV Tropical, filial da TV Record em Natal (RN), a gerente de vendas do Esmeralda Praia Hotel, Caroline Torres, afirmou que “períodos como Natal, Réveillon e até mesmo o Carnaval 2026 já se encontram muito bem vendidos”.

Para o fim de ano, Caroline reforça o foco na experiência do cliente: “Estamos sempre comprometidos com a experiência dos nossos hóspedes. Todos os anos fazemos festas temáticas, um dos nossos diferenciais. Este ano, apostamos no tema futurista. Todo o hotel estará tematizado, teremos ambientes imersivos, bandas ao vivo. Esse será o nosso Réveillon Esmeralda 2026”.

Sobre o planejamento para receber a alta demanda, a gerente destaca a importância da organização antecipada: “O planejamento tem que ser feito desde cedo, inclusive estamos finalizando 2025, já concluindo o planejamento de 2026. É imprescindível que essa etapa nunca falhe; afinal, sem planejamento, toda essa demanda de turistas e essa taxa de ocupação que conseguimos alcançar não seriam possíveis”.

Em relação aos próximos passos, Caroline antecipa novidades na estrutura do hotel: “Para 2026, nossos hóspedes vão ficar muito felizes, com certeza. Estamos muito animados para inaugurar nossa nova área de lazer, que contará com um deck suspenso, estrutura única entre os hotéis da região. Eles não perdem por esperar”.

Desafio: manter a qualidade em meio à alta ocupação

Com uma ocupação média prevista próxima de 90% no Réveillon e patamares elevados ao longo de todo o verão, o principal desafio do setor será equilibrar volume e qualidade.

Para hotéis como o Esmeralda Praia Hotel, a resposta passa por planejamento antecipado e foco na experiência do cliente. “A alta ocupação é positiva para toda a cadeia produtiva do turismo, mas ela só se sustenta se vier acompanhada de organização e qualidade. Do nosso lado, trabalhamos para que o hóspede, ao lembrar do Réveillon em Natal, associe essa memória a uma estadia tranquila e bem atendida”, resume Caroline.

Com as projeções da ABIH-RN e a movimentação já perceptível nas reservas, a expectativa é de que o verão 2025/2026 consolide Natal mais uma vez no roteiro dos principais destinos turísticos do país, reforçando o papel da hotelaria como um dos motores da economia local.