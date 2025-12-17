Ilhéus amplia roteiros turísticos com foco em experiências ao ar livre

O turismo em Ilhéus passa por um momento de diversificação, com o surgimento de novas opções de roteiros voltados a atividades ao ar livre, que atendem visitantes interessados em movimento, contato com a paisagem natural e experiências fora do eixo urbano. A proposta desses passeios é permitir que o turista explore o território de forma mais ativa, vivenciando o destino além dos pontos tradicionais.

A cidade reúne características que favorecem esse tipo de turismo, como áreas de Mata Atlântica preservada, rios, cachoeiras, praias extensas e regiões rurais com acesso a trilhas e caminhos naturais. Esse conjunto tem estimulado a criação de roteiros que priorizam caminhadas, deslocamentos em meio à natureza e visitas a locais menos explorados, ampliando as possibilidades de lazer para quem prefere experiências ao ar livre.

Esse tipo de escolha acompanha o crescimento do chamado turismo de natureza, modalidade que reúne atividades realizadas em ambientes naturais e que valorizam a experiência direta com o território visitado. O conceito inclui caminhadas, visitas a áreas verdes, exploração de paisagens naturais e vivências fora de centros urbanos consolidados.

“O turista que chega hoje quer mais liberdade para explorar, caminhar e aproveitar o ambiente. A cidade tem muitos espaços naturais que permitem isso, e os roteiros foram pensados para atender a esse perfil”, explica Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios.

Segundo ele, a procura por atividades ao ar livre tem crescido entre visitantes que desejam diversificar a experiência de viagem. “Muita gente não quer apenas visitar pontos específicos, mas viver o lugar. O passeio ao ar livre cria essa sensação de descoberta”, afirma.

Em Ilhéus, essa tendência se traduz em roteiros que exploram áreas abertas do município, caminhos naturais, regiões de vegetação preservada e praias com acesso alternativo. Os passeios priorizam a vivência do espaço, permitindo que o visitante conheça a cidade em um ritmo diferente, com maior participação no percurso e menos foco em roteiros engessados.