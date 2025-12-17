1GLOBAL permite que Revolut ofereça planos móveis na Polônia

1GLOBAL, provedora mundial de comunicações móveis orientada por tecnologia, intensifica sua parceria com o Revolut, ao expandir a oferta de planos de dados móveis do principal neobanco para o mercado polonês.

1GLOBAL strengthens its partnership with Revolut, expanding the leading neobank’s mobile data plan offering to the Polish market.

Ao integrar a funcionalidade eSIM da 1GLOBAL em seu aplicativo multisserviços, os clientes do Revolut na Polônia que se inscreveram na lista de espera agora podem desfrutar de planos móveis combinados que incluem planos de dados nacionais com preços competitivos a partir de 25 z? por mês (cerca de € 6,00 por mês), com chamadas e mensagens de texto ilimitadas na Polônia e na UE, com apenas alguns toques.

Para a 1GLOBAL, esta expansão representa mais um marco na estratégia da empresa para serviços de telecomunicações integrados. Os serviços têm a confiança de mais de 4.000 parceiros corporativos em vários setores, incluindo fintech, aviação, hotelaria e turismo.

Hakan Koç, Fundador e Diretor Executivo da 1GLOBAL, disse: "Na 1GLOBAL, apreciamos trabalhar com empresas de tecnologia líderes de mercado como o Revolut, que compartilham nossa paixão por inovação e experiência do cliente. Nossa primeira cooperação no eSIM para viagens foi inédita e superou todas as expectativas. Agora, apoiar o lançamento do plano móvel local do Revolut com recursos de ponta, como voz HD+, chamadas Wi-Fi internacionais, tarifas de roaming líderes de mercado e uma configuração preparada para o futuro para dispositivos e 'wearables', marca um próximo passo promissor. Estou na expectativa de que este seja o primeiro de muitos lançamentos planejados a nível mundial."

Hadi Nasrallah, Diretor Geral de Telecomunicações do Revolut, disse: "O Revolut Mobile é mais do que apenas mais um serviço móvel; é uma alternativa verdadeiramente diferenciada, desenvolvida para mudar o setor. Nossa meta é simples: oferecer o melhor serviço, ao melhor preço, que proporcione a melhor experiência ao usuário. Trazemos inovação de verdade com recursos como múltiplos números e mensagens internacionais, ao eliminar qualquer complicação ou taxa oculta do processo."

Uma parceria bem-sucedida que impulsiona a participação do cliente

O Revolut incorporou pela primeira vez os serviços de distribuição de eSIM da 1GLOBAL em seu aplicativo em 2024. Desde então, a parceria ampliou a oferta de serviços não bancários do Revolut, incluindo serviços de dados e conectividade em um único aplicativo.

A parceria propicia conectividade mundial a milhões de clientes poloneses que usam a plataforma multisserviços do Revolut e disponibiliza planos de dados móveis sem inconvenientes, tanto dentro do país como com tarifas locais em mais de 150 países.

Ao permitir que neobancos como o Revolut se tornem verdadeiros centros digitais de conectividade, a tecnologia da 1GLOBAL ajuda a impulsionar a participação do cliente em suas plataformas, ao abrir melhores oportunidades de vendas cruzadas e fluxos de receita, além de contribuir para a fidelidade do cliente no processo.

Fácil integração de API para uma perfeita experiência do cliente

O que distingue bancos digitais como o Revolut é sua capacidade de prover serviços sem complicação e sem fronteiras em um só lugar. Com suas opções flexíveis de integração, a tecnologia da 1GLOBAL se encaixa perfeitamente neste modelo de negócios, permitindo a rápida integração de eSIMs mediante sua tecnologia de API proprietária.

Em uma única etapa, as empresas podem expandir sua oferta de aplicativos com a tecnologia API da 1GLOBAL. Uma vez integrada, esta tecnologia possibilita que as empresas forneçam planos móveis totalmente personalizados e de marca branca a seus clientes. A 1GLOBAL oferece modelos de interação flexíveis, garantindo que cada empresa possa personalizar sua solução eSIM para satisfazer as necessidades específicas de seus clientes finais.

As empresas podem então aproveitar os contratos de roaming competitivos da 1GLOBAL e seu status como Operadora de Rede Móvel Virtual (MVNO) totalmente licenciada para oferecer aos clientes serviços de roaming acessíveis e planos móveis nacionais atrativos.

Sobre a 1GLOBAL: Inovando no setor de telecomunicações com liderança digital

A 1GLOBAL é uma empresa global de telecomunicações móveis que impulsiona a inovação e maximiza o crescimento das empresas por meio da conectividade. Com uma plataforma tecnológica avançada, licenças regulatórias para operação global e acesso preferencial ao mercado de telecomunicações, a 1GLOBAL se destaca ao oferecer soluções confiáveis e eficientes para conformidade e conectividade. Atendendo líderes do setor financeiro, grandes corporações e empresas digitais — como neobancos, companhias de viagens e provedores de pagamento — a empresa conecta mais de 43 milhões de dispositivos no mundo todo.

Em 2024, a 1GLOBAL ultrapassou US$ 100 milhões em receita anual, consolidando sua posição como uma empresa altamente lucrativa e preparada para investir continuamente em infraestrutura, inovação e crescimento. O período marcou um momento decisivo: grandes conquistas comerciais impulsionaram a evolução da empresa de um provedor de telecomunicações para uma referência global em conectividade móvel orientada por tecnologia.

Fundada em 2022 pelos experientes empreendedores e fundadores de empresas de tecnologia Hakan Koç e Pyrros Koussios, a 1GLOBAL é uma líder europeia em tecnologia que impulsiona a transformação digital no mercado mundial de telecomunicações. Ela opera como Operadora de Rede Móvel Virtual (MVNO) totalmente regulamentada em 12 países e como operadora de telecomunicações regulamentada em outros 41 países. Com sede nos Países Baixos e centros de P&D de classe internacional em Lisboa, Berlim e São Paulo, a 1GLOBAL emprega mais de 450 especialistas em 13 países.

Sobre o Revolut

O Revolut Bank UAB é um banco europeu licenciado que ajuda as pessoas a aproveitar melhor seu dinheiro. Em 2015, o Revolut foi lançado no Reino Unido, oferecendo serviços de transferência e câmbio de dinheiro. Hoje, mais de 65 milhões de clientes ao redor do mundo utilizam dezenas de produtos inovadores do Revolut para efetuar mais de 1 bilhão de transações por mês.

Através de nossas contas pessoais e empresariais, propiciamos aos clientes mais controle sobre suas finanças e conectamos pessoas de forma integrada em todo o mundo.

Os serviços bancários são providos pelo Revolut Bank UAB (304580906), um banco estabelecido na República da Lituânia, autorizado e regulamentado pelo Banco da Lituânia e pelo Banco Central Europeu. Para maiores de 18 anos. São aplicadas taxas e termos e condições. Os serviços de conectividade móvel (eSIM e planos móveis) são oferecidos pela Revolut Ltd.

Para mais informações, clique em https://www.revolut.com/en-LT/ e para saber mais sobre qual entidade da Revolut presta serviços aos clientes, verifique aqui.

