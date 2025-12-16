Sharjah alcança sucesso extraordinário nas comemorações do 54º Eid Al Etihad (Dia da União) dos Emirados Árabes Unidos

As comemorações do 54º Eid Al Etihad (Dia da União) no Emirado de Sharjah demonstraram um modelo bem-sucedido de evento nacional com dimensão cultural global. Essas celebrações transcenderam as fronteiras locais, transmitindo mensagens humanitárias compartilhadas e destacando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em equilibrar seu rico patrimônio cultural com o desenvolvimento e a inovação contínuos.

H.E. Khalid Jasim Al Midfa, Chairman of the Sharjah Committee for Eid Al Etihad (Union Day) Celebrations (Photo: AETOSWire)

De 19 de novembro a 2 de dezembro, as festividades incluíram mais de 250 atividades diversas e atraíram aproximadamente 233.000 participantes, entre cidadãos, residentes e visitantes de todo o mundo. Cada região apresentou programas que refletiam sua identidade cultural única dentro de uma estrutura nacional abrangente.

Em seu discurso, H.E. Khalid Jasim Al Midfa, presidente do Comitê de Sharjah para as Celebrações do Eid Al Etihad (Dia da União), elogiou a forte participação do público durante os eventos. Ele enfatizou que essa participação reflete o sucesso das celebrações em atingir seus objetivos. Al Midfa expressou orgulho pela participação de cidadãos, residentes e visitantes de todo o mundo, destacando que as celebrações ocorreram em um ambiente seguro que incorpora os valores de paz e abertura dos Emirados Árabes Unidos.

Ele acrescentou que essas celebrações ajudaram a criar impressões positivas e experiências memoráveis ??para os visitantes sobre o Emirado de Sharjah e os Emirados Árabes Unidos como um destino global que celebra a diversidade cultural e acolhe todas as culturas.

Os eventos incluíram desfiles comemorativos, oficinas educativas interativas e exposições sobre o patrimônio cultural. Além disso, houve plataformas de inovação tecnológica com demonstrações de robótica e experiências inteligentes apresentadas por jovens emiratis. Espetáculos de luzes contemporâneos transmitiram mensagens humanitárias globais, promovendo a coexistência pacífica e a diversidade cultural, que são os fundamentos da União. A programação também incluiu apresentações musicais e de artes folclóricas que mostraram a riqueza da cena cultural emiradense.

As comemorações enfatizaram a sustentabilidade ambiental por meio do uso de materiais ecológicos e oficinas de conscientização. Espaços interativos foram disponibilizados para a exibição de artesanato tradicional e artes emiradenses. Essa experiência abrangente combinou com sucesso autenticidade e modernidade, aprimorando a interação cultural entre as diversas nacionalidades participantes.

As celebrações do Eid Al Etihad (Dia da União) contaram com uma participação significativa de famílias, diversos segmentos da sociedade, entidades governamentais e instituições culturais. Essa participação reflete uma forte coesão comunitária, um espírito de colaboração e os valores nacionais e humanitários que sustentam a União.

